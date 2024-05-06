Россияне ударили фугасной авиабомбой (ФАБ) весом в полторы тонны по селу Моначиновка под Купянском в Харьковской области. Погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в своем телеграм-канале.

"Военные РФ нанесли удар ФАБ-1500 с модулем УМПК по селу Моначиновка Купянского района. В результате обстрела повреждены 16 домов. Из-под завалов правоохранители извлекли тело 88-летней женщины, пострадал 34-летний мужчина, отказавшийся от госпитализации", - говорится в сообщении.

"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые", - сообщил начальник местного Следственного управления Сергей Болвинов.

ФАБ был оборудован специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета.

Ранее мы писали, что в Золочеве под Харьковом авиабомба ударила по автомобилю. Два человека погибли, шесть ранены.

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