В понедельник, 6 мая, в Киеве ожидается гроза.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице опубликовала пресс-служба Киевской городской военной администрации в своем телеграм-канале.

"В ближайшие два часа и до конца суток 6 мая в столице ожидается гроза. Первый (желтый) уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны, не пугайтесь звуков грома. При объявлении воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, как в конце апреля в Киеве прошел сильный дождь, после которого на Борщаговке начало затапливать улицы. Из-за непогоды синоптики объявили в столице и области І уровень опасности (желтый).

А в начале того же месяца по Киеву прошла сильная песчаная буря. Улицы столицы были окутаны пыльными облаками. Жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить время пребывания на улице из-за порывов ветра, способных сносить фасады зданий и деревья.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.