Украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы бросают там грузовики и уезжают в Европу.

Об этом "Стране" рассказали украинские перевозчики, которые начали сталкиваться с такими проблемами.

"Иногда машины бросают сразу после пересечения границы прямо с грузом, оставляют на стоянке, отключают телефон и уезжают, но таких случаев не так много, так как водитель несет ответственность за груз, а это уже уголовная ответственность. Чаще грузовики бросают после того как разгружаются: ставят на стоянку, сбрасывают геолокацию и уезжают", - рассказывает представитель транспортной компании.

По его словам, мужчины специально открывают себе категории для управления грузовиками, чтобы устроиться работать в транспортную компанию и таким образом уехать за границу.

"У нас небольшая компания, всего 15 фур, из которых только 7 ездит за границу, поэтому туда мы отправляем только тех людей, в которых уверены, которые давно с нами работают", - говорит собеседник.

После того как водители не возвращаются в Украину, у компании, от которой он выезжал, могут быть проблемы с выездом других водителей.

"Если ваш сотрудник не вернулся в Украину, вы попадаете в условный "красный список", и вам могут начать отказывать в пересечении границы другим вашим водителям", - заявляет перевозчик.

С брошенных грузовиков иногда начинают снимать запчасти (на фото).

Напомним, ранее перевозчики жаловались, что при возвращении в Украину ТЦК снимают их прямо с рейсов.