Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск в Украине и он уже не является важной военной целью для ВСУ, пишет The Independent.

По информации издания, на спутниковых снимках видно, что Москва перешла на использование сухопутных маршрутов на подконтрольном ей востоке и юге Украины для снабжения своих линий фронта после неоднократных атак на Керченский мост.

"Анализ спутниковых изображений показывает, что мост, который Россия построила после аннексии Крыма в 2014 году, почти не имеет движения (военных грузов) и поэтому больше не может представлять собой важную военную цель для ВСУ", – говорится в статье.