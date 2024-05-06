Сразу шесть утонувших мужчин, пытавшихся нелегально покинуть Украину, были обнаружены сегодня в приграничной реке Тисе.

Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своём телеграм-канале.

По информации от его источников, четыре трупа были обнаружены на украинской стороне, ещё два тела – со стороны румынии.

"Некоторые из извлечённых тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние, в котором они находятся", – пишет журналист.

Глагола также сообщает, что одному из погибших едва исполнилось 20 лет.

Ранее пограничники Закарпатья обнаружили в Тисе тела двух мужчин.

"Утопленников нашли вчера вечером на Закарпатье во время патрулирования украинско-румынской границы. К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тело из воды удалось только на утро", – сообщили в Госпогранслужбе.

Как мы писали, издение The New York Times называло Тису "рекой смерти" в статье о мужчинах, которые тонут в ней в попытке бежать из Украины.

По данным издания, украинцы предпочитают "рискнуть искупаться" и даже утонуть, переплывая опасные реки, чем попасть на фронт.