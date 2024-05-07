Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы для расследования конфликта учителя физкультуры и ученика-переселенца в киевской школе №37.

Ранее мужчина в нецензурной форме угрожал мальчику из Луганской области, называя его "сепарской гнидой". Ученик записал поведение учителя на видео и пояснил, что конфликт начался после того, как тому показалось, что школьник не туда поставил швабру.

Лубинец сообщил, что видит в поведении учителя признаки угрозы убийством, нанесение телесных повреждений и действия дискриминационного характера на почве ненависти, которые можно трактовать как разжигание ненависти по признаку социального происхождения и места жительства.

Также Лубинец обратился в районную администрацию для отстранения от работы учителя.

Тем временем директор школы рассказала журналистам, что "участники конфликта нашли общий язык" на встрече при посредничестве департамента и управления образования. И анонсировала "управленческие и организационные решения".

Ранее в сети появилось видео конфликта, записанное школьником.

Ранее мы писали о том, что в киевской школе жестоко избили мальчика.

А также, что в Житомирской области школьного учителя подозревают в убийстве и ранении бывших учеников.