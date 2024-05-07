В Украине были задержаны два полковника Управления госохраны, которые с тремя другими фигурантами готовили покушение на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других топ-чиновников по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщает СБУ, подтверждая информацию "Страны".

По нашим данным, задержаны полковники УГО Андрей Гук и Деркач.

"У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности", - заявляет СБУ.

На роль исполнителя они искали военных, приближенных к охране президента, "которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить".

СБУ заявляет, что Буданова хотели убить до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Дронами добить тех, кто остался, а затем еще одной ракетой убрать оставшиеся следы. FPV-дроны, заряды к РПГ и противопехотные мины для этой миссии привез лично полковник УГО с другого региона Украины. Зафиксированы разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Сотрудники УГО уже отправлены под стражу.

Также "Стране" стали известны подробности задержания полковников УГО. Задержания произошли одновременно в субботу.

Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24.02.22. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ.

Кроме этого были изъяты взрывные устройства.

Второго полковника Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.

В связи с этими событиями может стать вопрос об отставке главы Управления госохраны Сергея Рудя, очень близким человеком к которому был Андрей Гук.

Рудь привел его в управление и лоббировал на должность заместителя, а также подавал на изменение его должности на генеральскую.

Также отдельно публикуем видео СБУ, как заявляется, допроса задержанного полковника УГО и разговора, как утверждается, потенциального исполнителя теракта с куратором в ФСБ.