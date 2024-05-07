Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украина никогда не предлагала Молдове "решить вопрос" с Приднестровьем.

Об этом она заявила в интервью Юрию Дудю.

Санду рассказала, что Кишинев видел подобные заявления в прессе отдельных украинских чиновников, но от официальных лиц таких предложений не поступало.

"Решение Приднестровского конфликта возможно только мирным путем", - заявила Санду.

Она добавила, что Кишинев откажется от предложения выбить российских миротворцев из Приднестровья военным путем.

Ранее министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос заявил, что Россия не отказалась от намерений захватить Молдову, однако признаков военной угрозы стране пока нет.

По его словам, в Молдове видят попытки дестабилизации ситуации в стране, незаконное финансирование разных партий, попытки подкупить электорат. В то же время военное вторжение Молдове сейчас не грозит.

Напомним, в марте МИД Молдовы объявило сотрудника российского посольства персоной нон грата из-за организации выборов президента РФ на территории Приднестровья, несмотря на протесты Кишинева.