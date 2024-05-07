Анализируем итоги 804-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Военный паблик Deep State сообщает, что за минувшие сутки у армии РФ снова было продвижение на Авдеевском направлении - возле Новопокровского.

Это село южнее Очеретинского выступа, где серьезно продвинулись россияне. При этом, судя по динамике последних дней, рост самого выступа замедлился - вместо этого идет работа по укреплению и расширению его флангов.

Тему регулярного продвижения противника со стороны Авдеевки сегодня подняли в Верховной Раде. По словам нардепа Марьяны Безуглой, на этом направлении не было оборонительных укреплений.

"У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году полномасштабного вторжения РФ и на одиннадцатом - войны. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", - пишет член оборонного комитета.

При этом стоит отметить, что такие вопросы, как масштабное строительство укреплений не решаются единоличным распоряжением того или иного главкома. В Украине такие вопросы курирует Ставка, решения которой утверждает президент.

Также россияне продолжают штурм Красногоровки. Судя по поступающим оттуда видео, по городу наносятся удары авиабомбами. Ранее, напомним, россияне заявили о захвате ключевой точки обороны - кирпичного завода (Украина этого не комментировала).

На фоне этих событий директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что потеря Донецкой области выглядит реальной.

Но она, по его мнению, не равна проигрышу в войне. По словам Чмута, нельзя допустить потерю армии из-за желания удержать Донбасс любой ценой. "Мы не можем допустить обнуление армии ради того, чтобы принципиально что-то удерживать", - заявил волонтер.

На юге подтвердилась информация о том, что украинские морские дроны стали оснащать авиационными ракетами. Российские военные паблики сообщали об этом еще вчера, а сегодня опубликовали фото такого подбитого дрона.

По их оценкам, эти ракеты "воздух-воздух" установлены для поражения вертолетов, которыми РФ атакует морские дроны. Заявляется, что у этих ракет есть тепловая головка самонаведения. То есть ракета захватывает цель сама - ей не нужны прицельные системы и локаторы.

Напомним, что вчера ГУР заявило об уничтожении российского катера морским дроном. Россия же показала видео, как по беспилотникам стреляет вертолет.

В Сумской области вчера был еще один удар по энергетике - обстреляна подстанция. Потребители снова были обесточены.

Также в Конотопском районе после прилета горели резервуары с дизелем.

В Торецке Донецкой области ночью был удар по зданию полиции. ОВА заявила, что здание было разрушено авиаударом. О пострадавших информации нет.

Инаугурация Путина и ядерные учения

Сегодня в России состоялась инаугурация Путина. В связи с чем ожидались экстренные военные события - вроде попыток удара ВСУ по Крымскому мосту.

Но, вопреки прогнозам российских СМИ и пабликов, с утра никаких ударов Украины по России не было. Путин в спокойной обстановке принес присягу, сказал речь и вступил в президентскую должность.

Напомним, Россия вчера развернула ядерные учения. А также сделала ряд резких заявлений по использованию западного оружия для ударов по территории РФ - пригрозив ударами, в частности, по Британии.

По одной из версий, причиной таких заявлений было предотвращение масштабных ударов ВСУ во время инаугурации, а также на День Победы - 9 мая.

По крайней мере, Россия максимально подняла ставки именно за день до путинской инаугурации. Повлияло ли это на позицию Украины и Запада, да и планировалось ли вообще бить по мосту 7 мая - сказать сложно. Но накануне и во время сегодняшней инаугурации никаких ударов не было.

К слову, о планах атаковать Крымский мост. Судя из публикации британской газеты The Independent, если бы это произошло, то никаких значимых военных преимуществ Украины бы не получила.

Издание пишет, что Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск в Украине. На спутниковых снимках видно, что Москва для снабжения своего южного фронта перешла на использование сухопутных маршрутов - через восток и юг Украины.

"Анализ спутниковых изображений показывает, что мост, который Россия построила после аннексии Крыма в 2014 году, почти не имеет движения (военных грузов) и поэтому больше не может представлять собой важную военную цель для ВСУ", – говорится в статье.

То есть, по этой логике, разрушение моста даст Киеву только информационные дивиденды.

И отсутствие военной логики в этом ударе порождает для украинского руководства целый ряд вопросов и рисков.

Во-первых, связанных с растратой дефицитных ракет. Очевидно, что мост можно будет существенно повредить или вообще разрушить только большим количеством ракет, из которых значительная часть наверняка будет сбита (мост защищается системами ПВО в приоритетном порядке). И эти потраченные ракеты нельзя будет использовать для более приоритетных военных целей.

Во-вторых, непонятно, стоит ли игра свеч - с учетом того, что Москва после нового удара по мосту начнет очередную кампанию массированных обстрелов Украины, которая достаточно быстро вытеснит из информационной повестки очередные кадры горящего моста. Не говоря уже об ущербе украинским гражданам, а также инфраструктуре.

В-третьих, очевидно, что риски прямого столкновения РФ и стран НАТО резко повысятся - поскольку до моста можно достать только западными ракетами: британскими Storm Shadow, французскими Scalp и американскими ATACMS.

После вчерашних заявлений Москвы вероятность того, что на удар по мосту она ответит напрямую Западу, резко повышается.

К слову, сегодня учения с ним, вслед за Россией, начала и Беларусь.

Госсекретарь совбеза РБ сказал, что Минск "проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы". И эта проверка будет "синхронизирована" с Россией, которая в прошлом году разместила в Беларуси свое тактическое ядерное оружие.

По данным белорусского минобороны, учения уже стартовали. Задействованы эскадрилья штурмовиков Су-25, ОТРК "Искандер-М", ракетные комплексы "Полонез-М".

Планируется проверить "весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами" вплоть до загрузки спецбоеприпасов на самолеты.

Оппозиционные Минску мониторинговые паблики подтверждают, что такие учения действительно проводятся.

По учениям в Беларуси становится понятно, что, скорее всего, вчерашние заявления Москвы - это не только попытка предотвратить удары по РФ на инаугурацию Путина или другие крупные даты. Но и в целом дать ответ на тенденции, набирающие силу на Западе. Где с подачи Макрона уже открыто идут дискуссии об отправке войск в Украину (хотя раньше это казалось немыслимым), а также о том, чтобы разрешить Киеву бить по России западными ракетами.

Москва своими действиями показывает, что в случае реализации этих угроз ситуация может быстро дойти до прямого боестолкновения армий НАТО и РФ, а затем - и до ядерной войны.

Визит Си в Европу и Украина

Западные СМИ анализируют первый за пять лет визит Си Цзиньпина в Европу. Одной из главных тем стала Украина.

New York Times пишет, что глава Китая "возмущен" критикой в адрес его страны в связи с войной в Украине.

"Мы против того, чтобы кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны", - заявил Си.

Макрон и фон дер Ляйен оказывали давление на лидера Китая, чтобы тот использовал свое влияние на Москву и положил конец войне. Но не было никаких намеков - кроме общего пожелания мира - на то, что он попросит своего союзника "без ограничений" прекратить войну.

CNN пишет, что визит Си рассматривается Пекином как "возможность представить собственную версию Китая о его роли в конфликте" и "открыть пространство между точками зрения. Вашингтона и его европейских союзников".

Аналитики также считают, что Си Цзиньпин заботится о том, чтобы любой исход войны не ослабил Путина, которого он рассматривает как ключевого партнера в сопротивлении США.

Также глава Китая, судя по его словам, по-прежнему выступает против мирных конференций по Украине, в которых не участвует Россия (вроде той, которая ожидается в Швейцарии в июне, и куда РФ не приглашена). Си Цзиньпин в Париже сказал, что поддержит только саммит, на котором будут и Украина, и Россия.

Le Figaro считает, что по вопросу Украины Макрон и Си "сделали вид, что хотят двигаться в одном направлении". Но по торговле они "напряженность скрыть и не пытались".

Издание напоминает, что расследования, начатые в последние месяцы Еврокомиссией по китайскому демпингу на электромобили, солнечные батареи, "раздражают Пекин". В Париже Си оспаривал тезис об "избыточных", с точки зрения Европы, мощностях Китая.

Си Цзиньпин заявил, что Китай создает "новую энергетическую отрасль", которая увеличивает глобальное предложение энергоносителей и ослабляет мировую инфляцию.

Financial Times написала о том, что "Си ищет трещины в ЕС и НАТО". Журналист Гидеон Рахман считает, что Китай по стратегическим и экономическим причинам "очень хочет" разрушить единство НАТО и ЕС, и именно на это был направлен визит во Францию, Сербию и Венгрию.

"Каждая из этих стран рассматривается как потенциальный рычаг, способный открыть трещины на Западе", - пишет Рахман. В Макроне Пекин "очарован" его заявлениями о необходимости достижения Европой "стратегической автономии" от США.

"Но китайцы рискуют переоценить радикализм идей Макрона, когда дело касается НАТО", - считает журналист.

А визит в Сербию несет "геополитическое послание" - он совпадет с 25-й годовщиной бомбардировки НАТО китайского посольства в Белграде во время войны 1999 года.

"Это позволит Китаю подчеркнуть аргумент, который также поддерживает Россия, о том, что НАТО является агрессивной и опасной организацией", - говорится в статье.

То есть в целом из статей в западных СМИ пока не следует, что в ходе визита Макрон смог переубедить китайского лидера поменять позицию относительно экономических и политических связей Китая и России.

Арест двух полковников УГО по обвинению в подготовке покушения на Зеленского

Вчера "Страна" эксклюзивно сообщила о том, что СБУ задержала высокопоставленного сотрудника Управления госохраны - по подозрению в госизмене. Им оказался начальник одного из департаментов УГО, полковник Андрей Гук.

Мы писали о том, что Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) иностранным спецслужбам. Также задержан еще один сотрудник УГО, которому вменяют пособничество Гуку.

Сегодня "Страна" сообщила, что задержания произошли одновременно в субботу.

Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24.02.22. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Были изъяты взрывные устройства.

Второго подозреваемого - полковника Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.

СБУ сегодня официально подтвердила эту информацию.

Сообщается, что задержаны два полковника УГО, которые с тремя другими фигурантами готовили покушение на Зеленского, Малюка, Буданова и других топ-чиновников по заданию российских спецслужб.

"У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности", - заявляет СБУ.

На роль исполнителя они искали военных, приближенных к охране президента, "которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить".

СБУ заявляет, что Буданова хотели убить до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Дронами добить тех, кто остался, а затем еще одной ракетой убрать оставшиеся следы. FPV-дроны, заряды к РПГ и противопехотные мины для этой миссии привез лично полковник УГО с другого региона Украины. Зафиксированы разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Сотрудники УГО уже отправлены под стражу.

По данным "Страны", Гук считается человеком начальника УГО Сергея Рудя. Вместе они учились в погранакадемии, были очень близки и являются кумовьями.

В связи с этими событиями может стать вопрос об отставке Сергея Рудя. Именно он привел Гука его в УГО и лоббировал на должность заместителя - а также подавал на изменение его должности на генеральскую.