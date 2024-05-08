На днях "Страна" эксклюзивно сообщила о том, что СБУ задержала высокопоставленного сотрудника Управления госохраны - по подозрению в госизмене.

Им оказался начальник одного из департаментов УГО, полковник Андрей Гук. Еще один задержанный - полковник госохраны Деркач.

Им вменяют работу на российские спецслужбы и организацию покушения на высшее руководство Украины, включая Зеленского.

При этом проблемы после этой истории могут возникнуть и у руководителя УГО Андрея Рудя.

Рассказываем подробности этого скандала.

"Убить до Пасхи"

"Страна" еще позавчера написала о том, что Гук задержан и подозревается в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) российским спецслужбам. Также задержан еще один сотрудник УГО, которому вменяют пособничество Гуку.

Задержания произошли одновременно в субботу.

Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое пропало в УГО еще 24.02.22. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Были изъяты взрывные устройства.

Второго подозреваемого - полковника Деркача - задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.

По данным "Страны", Андрей Гук считается человеком начальника УГО Сергея Рудя. Вместе они учились в погранакадемии, были очень близки и являются кумовьями.

В связи с этими событиями может стать вопрос об отставке Сергея Рудя. Именно он привел Гука в УГО и лоббировал на должность заместителя - а также подавал на изменение его должности на генеральскую.

Тем более, что это не первый скандал с сотрудниками УГО. Не так давно военный из госохраны убил подростка в киевском фуникулере. Это событие получило большой резонанс.

После публикации "Страны" СБУ вчера официально подтвердила информацию о задержании. По версии следствия, оба полковника готовили покушение на Зеленского, Малюка, Буданова и других топ-чиновников по заданию российских спецслужб. Они задержаны.

"У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности", - заявляет СБУ.

На роль исполнителя они искали военных, приближенных к охране президента, "которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить".

СБУ заявляет, что Буданова хотели убить до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Дронами добить тех, кто остался, а затем еще одной ракетой убрать оставшиеся следы.

На опубликованных скриншотах переписки указано, что совершить покушение нужно в период с 1 по 4 мая. С собой иметь беспилотник, обещана "очень большая премия".

При этом, как утверждают в СБУ, куратор из ФСБ прислал исполнителю подробную инструкцию, куда ехать, откуда вести наблюдение за нужными объектами.





FPV-дроны, заряды к РПГ и противопехотные мины для этой миссии привез лично полковник УГО из другого региона Украины.

"Сэндвич" для Буданова. О чем говорится в пленках СБУ

В качестве доказательства СБУ представила съемку – допрос задержанного полковника Гука. Свой рассказ о начал с того, что установил контакт с сотрудником оперативного департамента УГО.

"Я ему давал поручения – любая информация, которую он может получить о политическом руководстве страны и любые инсайдерские перемещения по должностям, по сменам министров, по голосованию законов - любая информация такого характера", - отметил Гук, лицо которого заблюрено.

По его словам, в феврале 2022 года его куратор от ФСБ Алексей по поручению своего начальника Дмитрия, поставил задачу прозондировать настроения сотрудников охраны Офиса Президента.

"Задача была найти людей, которые смогут во время либо перехода, либо выхода на вечернее обращение в кабинет или на площадь перед Офисом Президента заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы сделать, выполнить эту операцию", - отметил он.

Помимо этих задач, по его утверждению, ему ставили задачи по сбору информации о руководителях силовых ведомств Украины. "Что касается главы СБУ Малюка, только место его – это *** в районе ***", - сказал на камеру Гук.

Далее включилась телефонного запись, где, как утверждается, сотрудник ФСБ Дмитрий Перлин говорит с исполнителем покушения. По заявлению СБУ, речь идет о планировании покушения на убийство главы ГУР Кирилла Буданова.

"Принято решение о нанесении двойного удара. Но сначала мы сделаем удар большими птицами, а потом твоей маленькой птицей (дроном, - Ред). Чтобы, осуществляя визуальный контроль, ты мог увидеть, кто где будет суетиться и помог, скажет так, до конца довести дело. За реализацию поставленной задачи – от пятидесяти будет", - заявил Перлин.

Исполнитель покушения – его голос изменен, – уточнил: "От пятидесяти тысяч долларов?" Сотрудник ФСБ подтвердил: "Да, да, да, да. 50 у меня точно будет. А все что выше – буду уже писать рапорт. Как получу, так и выдам".

Работник российских спецслужб разъяснял задачу подробнее. "Сегодня к 19 часам ты должен будешь выставить на одну конкретную точку, я тебе ее дам, и осуществлять визуальный контроль за приездом гостей".

Исполнитель уточнил, безопасна ли эта точка. ФСБшник ответил утвердительно: "А объект – это две машины. Одна машина охраны, вторая ***. Я тебе дам точку наблюдения. Ты оттуда будет наблюдать за домом".

Исполнитель спросил, большое ли расстояние. "Та метров 100 максимум, может, 50, может меньше. Небольшое расстояние. Все видно. Ты должен увидеть две машины. Одна машина, скажем так, начальник, предварительно он будет ехать на каком-то бронированном джипе. Он заедет во двор, за ворота. Вторая – сопровождения, остановится рядом с домом", - заявил российский спецслужбист.

"Ты сегодня будешь там с 19 до 22 часов. Как только ты это увидел, сразу должен сообщить мне об этом в смске с того номера телефона, который мы с тобой сделали. Дальше ты говоришь нам и у***ваешь к месту, где у тебя будет лежать птица и стартовая позиция для твоего удара", - продолжил Дмитрий Перлин.

По его словам, сначала исполнитель услышит громкий взрыв. Он спросил, успеет ли отойти. "Ну, у тебя будет минимум 20-30 минут. Ты отходишь, слышишь "бабах", заводишь птицу, летишь туда, видишь людей. Они там что-то шевелятся, в машину куда-то двигаются, и дополнительно наносишь удар. Ты понял?"

"Да. А дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто?" - уточнил исполнитель. "По скоплению людей", - ответил ФСБшник.

"После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. У нас получается такой сендвич: ракета – птица – ракета", - завершил инструктаж россиянин.

После снова появился полковник УГО, который рассказал подробности сотрудничества с ФСБ, в том числе как принимал участие в подготовке покушения на Буданова.

"МОН-90 я спрятал в дровах у себя в частном доме. По заданию куратора Дмитрия одну посылку я передал в виде квадрокоптера в районе заезда в город ****. Все остальные посылки: квадрокоптер, мина и заряд FPV-дроны я передал через тайник, который находился на одесской трассе в районе ****", - сказал он.

По его словам, оплата за его работу и сотрудничество проходила за рубежом.

"Алексей, мой куратор, передавал мне деньги наличкой в размере 3 тысяч долларов. Начиная с полномасштабного вторжения, деньги накапливались и передавались за границей моим родственникам. Что касается поездок в Одессу, мне вместе с посылками передавали по тысяче долларов за каждую поездку", - резюмировал он.

Исходя из опубликованных переговоров и показаний, у россиян, помимо указанных агентов, были еще люди, которые сообщали о перемещениях высших лиц. На базе этой информации были даны инструкции исполнителям.

При этом обращает внимание, что конкретные инструкции с перехватами переговоров СБУ опубликовала только относительно покушения на главу ГУР Буданова. Подробностей того, как готовили атаки на Зеленского и Малюка, не приводится, кроме того, что ФСБ поставило задачу полковникам УГО найти среди охраны президента людей, готовых его "заблокировать".

В Москве, тем временем, опровергли планы по убийству Зеленского. Песков заявил, что "вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая исходит от СБУ".

Насколько достоверна версия следствия о том, что задержанные готовили покушение на Зеленского и остальных лиц, пока сказать сложно. Доказательной базы представлено пока не очень много.

Но если это действительно так, и российские спецслужбы смогли завербовать высокопоставленных офицеров Управления госохраны с целью убить президента, то это крайне тревожный звонок для высшего военно-политического руководства страны, который говорит о том, что за Зеленским идет охота, и Москва в этом направлении уже продвинулась довольно далеко. Кто знает, какие еще завербованные "полковники" в каких спецслужбах сидят.