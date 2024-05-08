Бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении - в организации заказного убийства.

Об этом сообщает прокуратура.

По данным следствия, бизнесмен ради мести "заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

Он нанял банду, которая избила юриста и нанесла ему ножевые ранения в жизненно важные органы. Но не добила его "по причинам, которые не зависели от воли членов банды".

Нападавших ищут.

Как уточнил советник Офиса президента Сергей Лещенко, Коломойского подозревают в покушении на адвоката Сергея Карпенко. Карпенко отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" (Запорожье).

А полиция сообщила, что новое дело Коломойского касается событий 20-летней давности в Крыму.

Жестокое нападение на адвоката произошло в августе 2003 года в центре Феодосии.

Правоохранители еще тогда задержали исполнителей, а сейчас появились "неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика".

Опубликовано фото, как Коломойскому зачитывают новое подозрение.

Покушение организовал охранник Коломойского

Отметим, что дело это старое, и сам Лещенко сообщал о нем в 2015 году, еще будучи народным депутатом.

По его словам, производство против Коломойского по поводу смерти Карпенко открыли в 2005 году. Адвокат, по словам Лещенко, "перешел дорогу Коломойскому на заводе "Днепроспецсталь".

"Карпенко был вызван в офис Коломойского, где тот потребовал от юриста переиграть ситуацию с собранием акционеров на "Днепроспецстали", на что получил отказ. Через несколько недель было совершено покушение сперва на партнера Карпенко, а затем на самого юриста. Сергей Карпенко чудом выжил после нападения на него с молотками, железными прутами и ножами.

Оказалось, что покушение организовал охранник Коломойского по фамилии Никитин, который не дожил до этого разоблачения – его нашли мертвым якобы в результате суицида, однако после эксгумации могилы на его теле нашли следы насилия – множество ножевых ранений", - сообщал нардеп.

Летом 2005 года (то есть, через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского завизировал тогдашний заменпрокурора Виктор Шокин. Вел дело следователь Шолодько (в 2014 году погиб при защите Донецкого аэропорта), который добился в суде санкции на задержание Коломойского, но, по словам Лещенко, вскоре он отозвал ходатайство после приказа генпрокурора Святослава Пискуна (Лещенко утверждает, что Пискун получил за это от Коломойского 50 млн долларов, о чем экс-генпрокурор якобы лично сообщил олигарху Виктору Пинчуку, а тот дал показания об этом милиции).

После открытия дела в 2005 году Коломойский покинул Украину. В Турции он дал показания по этому делу, встретившись со следователем из Украины. В конце 2005 года суд в Днепропетровской области закрыл дело против Коломойского с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

Напомним, Коломойский сидит в СИЗО с сентября 2022 года.