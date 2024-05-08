Сотруднику УГО грозит пожизненное за убийство подростка на фуникулере в Киеве. Досудебное расследование завершено.

Об этом сообщает ГБР.

Следствие пришло к выводу, что военный был не только пьян, но и под наркотиками.

В вагоне фуникулера он начал "беспричинно приставать к пассажирам", в том числе к несовершеннолетним.

"После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия ", - заявили в ДБР.

Напомним, 7 апреля пьяный мужчина убил подростка. Правоохранители задержали военного, он отстранен от службы. Теперь ему готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве, за которое грозит до 15 лет заключения.

Ранее Печерский суд Киева отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога. Судья приняла решение удовлетворить ходатайство прокуроров и применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток, до 5 июня текущего года.

Также мы сообщали, что на заседании суда подозреваемый, не признал своей вины. Мужчина ссылается на статью 63 Конституции, согласно которой каждый гражданин имеет право отказаться давать показания против себя.