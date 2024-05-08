Фракция "Слуги народа" не смогла утвердить отставку министра аграрной политики Николая Сольского.

Об этом сообщил на брифинге спикер парламента Руслан Стефанчук.

В связи с этим тему отставки министра пока не выносят на голосование депутатов.

Таким образом, Сольский продолжает быть министром, хотя против него идет расследование.

Напомним, 23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило министру подозрение. По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский, еще до должности в Кабмине, незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 миллион гривен и пытался завладеть землей еще на 190 миллионов гривен. Вместе с чиновниками Госгеокадастра и другими лицами он уничтожил документы, на основании которых два госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

Вскоре суд отправил Сольского под стражу, но тот сразу же внес залог в размере 75,7 миллиона гривен и вышел на свободу.

В связи с этим Сольский подал в отставку с поста министра аграрной политики.