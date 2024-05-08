Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото гнезда лебедей в зоне отчуждения ЧАЭС.

Снимок появился в Фейсбуке организации.



Во время фотосъемки птицы наверняка находились где-то рядом. Возможно, отвлекали непрошеного наблюдателя. Но лебеди ответственно относятся к родительским обязанностям и вряд ли забросили кладку.

Сначала самец собирает строительные материалы из камыша, водорослей и растений, растущих поблизости, а самка тщательно выстраивает гнездо, центр которого устилает мягкими травами и пухом. Она больше месяца высиживает отложенные яйца, а лебедь пристально охраняет место гнездования, особенно когда партнерша отлучается подкрепиться.

Недавно в зоне отчуждения нашли вид птиц, который там раньше не встречали - красноголового королька. О том, что на территории заповедника обитает одна из самых маленьких птиц фауны Украины – желтоголовый королёк, - известно давно. А вот ее ближайшую родственницу красноголового королька ученые обнаружили впервые.

Также заповедник публиковал фото филина в охладительной башне ЧАЭС.