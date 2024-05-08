Россияне пытаются сорвать мобилизацию в Сумской области, привлекая украинскую молодежь.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации на свой странице в Фейсбуке.

"В регионе спецслужбы РФ через специальные телеграм-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", - заявили в ОВА.

Сообщается, что было принято решение Совета обороны по подготовке рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов по предотвращению возможного участия детей в акциях, которые проводят вражеские спецслужбы.

Также Совет обороны обратился к жителям Сумской области с просьбой обратить внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают их дети.

Напомним, ранее в Раде сообщили, как Украина требовала у Павла Дурова ограничить каналы российской пропаганды в Телеграм.

Также мы рассказывали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило публикацию многочисленных видео с танцами под песню об "ухилянтах" (уклонистах) в соцсети ТикТок российской информационно-психологической операцией.