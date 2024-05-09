В среду, 8 мая, после падения с коня погибла мастер спорта международного класса по конному спорту Ольга Акиншина.

Об этом сообщают в соцсетях Всеукраинская федерация конного спорта Украины и коллеги Акиншиной.

Заявляется, что трагедия произошла во время тренировки на Кубок Украины.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад в Запорожье скончался известный артист боевого театра "Сечевые казаки" Виктор Лейнерт. Вместе с другими казаками он ехал на лошади по дороге на острове Хортица. Вдруг ему стало плохо, и он упал с коня. На место происшествия приехала бригада скорой помощи, однако спасти его не удалось.

Также мы писали, что недавно во время военных учений у Букингемского дворца в Великобритании пять лошадей Королевской конной гвардии сбросили с себя всадников и ускакали в Лондон, где вызвали переполох, столкнувшись с транспортными средствами в напряжённый утренний час пик.

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