Анализируем ситуацию на 806-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает наступление под Авдеевкой.

Россияне вошли в село Уманское, сообщает военный аналитик Bild Юлиан Репке.

Такой вывод он сделал по видео, на котором россияне установили флаг СССР на памятник погибшим во Второй мировой войне в данном населенном пункте.

"Южная и западная части села, судя по всему, пока остаются под контролем украинской армии. Часть кадров свидетельствует об ожесточённых атаках на украинские окопы к востоку от Уманского и отход украинских войск на запад по северной стороне озера близ села", — пишет Рёпке.

На карте Deep State село находится под контролем ВСУ, только на юге небольшая его часть в серой зоне. При этом, по данным паблика, россияне за вчера продвинулись южнее - в сторону Яснобродовки и Нетайлово.

Украина вчера и сегодня комментировала ситуацию в Красногоровке, где россияне, по их заявлениям, захватили огнеупорный завод.

Спикер группировки "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что россияне прорвались на территорию предприятия, но сказал, что они там заблокированы ВСУ.

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в том числе 59 бригады, враг был блокирован и он пока находится там. Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта", - рассказал Волошин.

Сегодня он сообщил, что ВСУ ликвидировали часть штурмовых групп РФ, которые прорвались на огнеупорный завод. С остальными продолжается бой.

"Те группы, которые прорвались в Красногоровку на огнеупорный завод, были ликвидированы частично. А те, кто остались, находятся в сложном положении, поскольку практически у них отсутствуют поставки боекомплекта и поддержка бронетехники. Сейчас там продолжаются бои", - сообщил Волошин.

В тоже время, на карте Deep State территория завода помечена как захваченная РФ.

В случае захвата Донбасса армия РФ "прорвется в самое сердце Украины", заявил донецкий губернатор Филашкин в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос журналиста, чем грозит Украине полная потеря Донецкой и Луганской областей, Филашкин сказал: "Враг будет двигаться дальше. Если, не дай Бог, это произойдет, враг будет продвигаться дальше в центральные районы нашей страны".

В этом контексте он заявил о важности удержания Часового Яра, который находится на высоте, позволяя обстреливать большую территорию, а также открывает РФ дорогу на другие крупные города Донбасса: Краматорск, Константиновку и Славянск.

К обстрелам. Ночью РФ запустила из Крыма 20 "Шахедов", 17 из них сбили в Одесской области. Взрывы были слышны в Одессе. В Николаевской области дрон попал в бывший дом культуры Первомайской общины.

Украина же снова ударила по российским НПЗ.

В Краснодарском крае РФ ночью были атакованы сразу две нефтебазы в Юровке. Два объекта находятся приблизительно в двух километрах друг от друга.

Один беспилотник атаковал нефтебазу "Лукойла", повредив один резервуар с нефтью. Произошла утечка топлива, но пожара не было. А ещё семь беспилотников атаковали соседнюю нефтебазу ООО "Темп", которая специализируется на хранении мазута. Загорелись три цистерны.

Днем беспилотник атаковал промзону города Салават в российской Башкирии. Произошло "задымление" в районе одной из установок "Газпром нефтехим Салават". Предприятие продолжает работу, никто не пострадал, заявили власти.

Российские паблики пишут, что дрон поразил установку каталитического крекинга на нефтеперерабатывающем предприятии "Салаватнефтеоргсинтез", в результате чего начался пожар.

Отметим, что от Украины до Салавата около 1500 км.

Белгород ночью впервые с 18 апреля подвергся обстрелу. Пострадали восемь человек. Повреждены 19 многоэтажек и 37 автомобилей.

В тоже время, не оправдались прогнозы, что Украина нанесет массированный удар по Крымскому мосту. Напомним, еще с начала мая ходили слухи, что ВСУ готовят массированный удар по мосту либо на инаугурацию Путина (7 мая), либо на 9 мая. Однако на обе даты, как видим, массированных ударов не было. Накануне, 6 мая, Россия сделала ряд жестких заявлений в адрес Британии, которая ранее допустила использование британских ракет по территории РФ. Москва официально заявила, что, если это произойдет, то в ответ ударит по британским военным объектам. Уже тогда одной из целей таких жестких заявлений Москвы называлось стремление не допустить ударов по Крымскому мосту.

В Украине подсчитывают последствия вчерашнего удара по энергетике. Как стало известно сегодня, две ГЭС получили "значительные поражения" и были выведены из эксплуатации.

"На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", - говорится в сообщении "Укргидроэнерго".

Какие именно ГЭС были поражены, не уточняется. Как мы уже писали, одна из них, вероятно, - Кременчугская.

Из-за ущерба по этим и другим станциям сегодня вечером снова возможны аварийные отключения света. Подачу света промышленности будут ограничивать с 18 до 24 часов вечера, а в случае роста потребления - и для простых украинцев.

Отметим, что сегодня в течение дня читатели из Киева и Киевской области сообщают нам, что у них уже идут отключения. Причиной называют "ремонтные работы".

Военные перспективы

Украина движется к поражению в войне и это произойдет, если не будет проведена всеохватывающая мобилизация - и людей, и ресурсов.

Об этом заявил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Наступление россиян не прекращалось, оно продолжается по всей линии фронта. У них есть определенные успехи не только в Донецкой области. Начиная с осени 2022-го года, Россия, вся страна переключилась в режим большой длительной войны. Это касается не только перестройки их армии. Не знаю, как мы, но прежде всего они поверили в ВСУ как в действительно серьезного врага и переключились на войну как с серьезным, достойным врагом. Но для этого они не только изменили многое в своей армии и меняют каждый день свои походы. Они действительно учатся. А мы категорически отказываемся это сделать. На фронте критически не хватает людей, а в тылу все делают, чтобы саботировать мобилизацию. Нет мобилизации финансов, перевода экономики на военные рельсы", - заявил Дикий.

По его мнению, общество "из последних сил пытается хвататься за быт, максимально похожий на довоенный".

"Мы себе в тылу обустроили жизнь, которая на самом деле, если вынести за скобки время от времени сирены за окном и обстрелы, довольно похожа на довоенную. И мы категорически не воспринимаем что-либо, что выводит нас из этой зоны комфорта, которая у нас сложилась в 2022-м году, когда прошел первый шок от начала войны и мы все как-то настроились на военное время. А если мы из нее не выйдем и не мобилизуем — и людей, и финансы — мы просто проиграем эту войну. Мы сейчас медленно, постепенно, но именно в эту сторону движемся", - заявил Дикий.

Почему значительная часть украинского общества не хочет жить по "законам военного времени" мы рассказывали здесь.

Еще одно мнение со стороны ВСУ, касается ситуации на фронте. Она сейчас самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны, заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"В 2022 году мы увидели несовременную русскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается. Мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, а враг готовился к новому этапу продвижения войск. Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся", – написал Жорин.

В тоже время, Владимир Зеленский обещает остановить российское наступление после получения новых партий западного оружия.

"На фронте сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства", – сказал президент на совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.

Он подтвердил, что РФ готовит наступление, накапливая силы к северу от Украины и на востоке. Но отметил, что у россиян "не так все хорошо, как они считали".

"Это не то, чтобы я хотел поднять вам настроение. Это реалии", – заявил Зеленский.

Тем временем, поступает информация, что Украина создает сеть секретных подземных заводов для перезапуска своей оружейной промышленности. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Некоторые заводы также маскируются декорациями. Персонал тщательно проверяют, чтобы не было информаторов РФ.

Издание пишет, что строительством новых предприятий Украина хочет не только уменьшить зависимость от западной помощи, но и стать производителем оружия для самого Запада.

Но снарядов все равно пока не хватает. Первые 180 тысяч артиллерийских снарядов, закупленных в третьих странах Чехией для Украины, прибудут в июне, заявил чешский президент Петр Павел в интервью ARD.

На вопрос журналиста, почему поставки боеприпасов в Украину проходят "так долго", Павел ответил, что "чем больше людей знают об инициативе, тем больше конкуренция".

По его словам, у Праги уже есть контракты на дальнейшие поставки "пяти-шестизначного количества снарядов".

Напомним, в марте СМИ писали, что Чехия уже законтрактовала 800 тысяч снарядов, из которых 300 тысяч уже закуплено и их поставки начнутся в "ближайшие недели". Но позже выяснилось, что закуплено только 180 тысяч, а поставки начнутся в июне.

Мобилизация и заочные штрафы

Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине до 11 августа. Накануне их поддержала Верховная Рада.

Также парламент принял во втором чтении законопроект 10379 о штрафах для уклонистов. Теперь он направится на подпись к президенту.

Документ будет работать в связке с недавно принятым законом об ужесточении мобилизации. Новый законопроект определяет, как и сколько военнообязанные будут платить за нарушение правил воинского учета в военное время ("особый период").

Штрафовать будут, если человек не обновил данные в военкомате (крайний срок - 18 июля 2024 года), не сообщил ТЦК об изменении данных, которые отсутствуют в электронных реестрах, не явился по повестке - или иным образом нарушил "мобилизационные" правила.

Штрафы за это стартуют от 17 тысяч гривен. Верхняя планка для военнообязанных - 25 500 грн (ее увеличили ко второму чтению). Для должностных и юрлиц - штраф от 34 000 до 59 500 гривен.

Админштраф накладывается в течение года, но не позднее трех месяцев с момента выявления правонарушения.

Штраф не будет выписан, если эти данные о призывнике ТЦК может получить сам через госреестры.

При этом главная новация законопроекта - штрафы смогут выписывать заочно (как это происходит с выписыванием штрафов за нарушение скорости через камеры автофиксации). То есть без присутствия нарушителя и составления протокола.

Но для этого ТЦК иметь подтверждающие документы, что человек получил вызов от военкомата и проигнорировал его. Какие именно это документы – в законопроекте не конкретизировано. "Судебно-юридическая газета" предполагает по аналогии с законом о мобилизации, что будет достаточно проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения повестки или требования по зарегистрированному адресу.

Как предполагает член правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук, заочные штрафы делают возможным открытие исполнительных производств - и, соответственно, автоматическое списание сумм штрафов со счетов лица-нарушителя.

Тем временем, украинский бизнес обеспокоен проблемами с кадрами после 18 мая, когда вступит в силу закон об ужесточении мобилизации.

Сразу несколько предпринимателей сказали "Стране", что их работники-мужчины собираются увольняться, чтобы минимизировать свое появление на улице, либо предлагают перевести их на удаленную работу.

"Проблемы начались ещё с 2023 года, когда предприятия обязали сообщать в ТЦК данные о военнообязанных сотрудниках. Тогда многие захотели либо уволиться, либо работать без официального оформления. Но после 18 мая назревают проблемы намного большего масштаба. Напуганные штрафами и требованием везде носить военный билет сотрудники-мужчины хотят массово залечь на дно. Просто сидеть дома и по минимуму выходить на улицу. Поэтому предлагают перевести их на работу из дома. В противном случае будут увольняться. Но всех я на дом перевести точно не смогу", - говорит один из предпринимателей.

Владелец небольшого производства сказал "Стране", что ситуация с кадрами после 18 мая для него может стать критической.

"У меня специфика бизнеса такова, что из дома не поработаешь. У меня производственный цикл. Люди должны быть в цехах. И люди хотят увольняться", - говорит предприниматель.

Проблемы есть даже у тех предприятий, которые получили право на бронирование сотрудников.

"Были случаи, что человека, который приходил в ТЦК обновить данные и пройти ВВК, вместо брони отправляли на мобилизацию. Поэтому народ сильно боится и тоже собирается увольняться. Нужно как-то наводить порядок с бронированием, давать гарантии, что человека не мобилизуют. Иначе работа будет парализована", - говорит ещё один предприниматель.

9 мая в Украине

Сегодня Украина впервые за все годы независимости не будет официально отмечать День победы 9 мая.

В июне прошлого года Зеленский подписал закон, по которому праздник полностью переносится на 8 мая, которое получило название "День памяти и победы над нацизмом". А 9 мая стало "днем Европы" и потеряло статус выходного дня.

Закон об этом накануне внес сам президент. Он анонсировал свою инициативу во время обращения к украинцам 8 мая 2023 года. Объяснил такой шаг Зеленский тем, что "именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта" и в эту дату празднуют "большинство народов мира".

Напомним, что страны бывшего СССР, а также некоторые другие (например, Израиль) отмечают День победы 9 мая из-за разницы во времени. По причине разных часовых поясов с Европой, договор о капитуляции Германии вступил в силу в Киеве и Москве именно 9 мая 1945 года (отметим, что сейчас время в Украине и России сейчас тоже совпадает, опережая на час европейское).

Впрочем, Зеленский в прошлом году лишь закрепил тенденцию, которая началась с 2015 года: власть перенесла акцент официальных торжеств на 8 мая, хотя именно 9-го наиболее широко праздновали люди, устраивая шествия и возлагая цветы к мемориалам погибших.

Причем эта традиция сохранялась и в прошлом году, когда уже было объявлено, что праздник отменят. И, как оказалось, продолжилась и в этом - когда Дня победы формально больше нет, как и выходного дня.

Цветы возлагали на Аллее Славы в Киеве и в Днепре. В Киеве не обошлось без эксцессов - полиция начала составлять протокол на пенсионерку, которая надела форму Красной армии и ордена. Люди возмутились этим и требовали от полиции ее отпустить.

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В этом году жители Украины, несмотря на "отмену" праздника, активно искали информацию о Дне победы в Google. Этот запрос - "День победы" - стал самым популярным из Украины за весь день, по данным сервиса Google Trends.