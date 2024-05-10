В Санкт-Петербурге автобус потерял управление, столкнулся с автомобилем и упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате трое пассажиров погибли, еще четверых пострадавших увезли в больницу.

Об этом сообщают российские СМИ.

Происшествие случилось сегодня около 13:00. На камеры уличного наблюдения попал момент, как автобус с пассажирами проламывает ограждение моста, улетает прямо в воду и полностью погружается в нее.

Выжившие в аварии выбрались на крышу автобуса через люк, включая водителя. Некоторых удалось вытащить из заполненного водой салона без сознания. Таких людей реанимировали прямо на крыше. Предварительно, в салоне было около 20 человек.

"Автобус полностью погрузился под воду примерно за минуту, очень быстро. Кто-то смог выбраться сразу. Были люди с окровавленными руками. Видимо, порезались стеклом. С моста тут же спрыгнули очевидцы, чтобы помочь пострадавшим выбраться из салона. Одного достали, откачивали на крыше, но не смогли. Примерно через семь минут на место приехали все спецслужбы. Как мне показалось, всего из салона достали семерых человек без сознания. Не знаю, живы они или нет", — рассказала журналистам девушка-очевидец.

В комитете по транспорту Петербурга рассказали, что водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.

Похожий случай был в Китае, где автобус с пассажирами сорвался в реку с моста. Правда, там он ушел на глубину в 50 метров.

Ранее мы рассказывали, как в Ровенской области автомобиль упал с моста в водоем, в салоне погибли два человека и еще один человек получил травмы.