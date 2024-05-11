В субботу, 11 мая, в Украине идет 808-й день войны с Россией.

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11 мая

12:50 Прилет в Донецке был в районе ресторана "Paradise", сообщают местные паблики.

По предварительным данным, 1 человек погиб и 1 ранен.

Как заявляют российские паблики, удар пришелся по месту, где собирались участники автопробега в честь 10-летия "референдума" в "ЛДНР".

При этом, как пишут российские СМИ, жертв среди участников автопробега удалось избежать

12:45 Обстрелу подвергся Ленинский район Донецка. Местные паблики публикуют момент прилёта.

11:03 Украинские и российские СМИ и телеграм-каналы пишут об атаке армии РФ на село Глубокое в Харьковской области. Это к северу от села Липцы и в менее чем 23 километрах от северных окраин Харькова.

10:46 Российские телеграм-каналы публикуют видео, как утверждается, удара по дамбе через Северский Донец в районе Старого Салтова. Таким образом россияне, очевидно, пытаются затруднить снабжение украинских подразделений на границе в районе Волчанска (через эту дамбу пролегает основная дорога из Харькова в Волчанск).

10:36 В Киеве воздушная тревога.

10:31 СБУ утверждает, что российские спецслужбы планировали теракт в Киеве на 9 мая.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны на горячем", - заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Детали СБУ обещает сообщить позднее.

09:54 Украину не примут в НАТО, пока идет война, заявил посол Германии в Киеве Мартин Егер.

"Есть консенсус и в НАТО, и я думаю, и здесь в Украине с правительством Украины, что членство в НАТО нереально, пока идет война", - сказал дипломат в интервью ТСН.

Говоря о том, чем может закончиться война, Егер заявил, что Запад не будет давать указаний Украине. Но при этом высказался против "Минска-3" - то есть, заморозки войны по линии фронта.

"Мы не будем давать Украине какие-либо указания. Если будут какие-то переговоры, мы будем стоять на стороне Украины. Не будет никакого "Минска-3". Германия очень сильно поддерживает формулу мира президента Зеленского. Мы считаем это подходящим подходом, чтобы закончить эту войну", - сказал посол.

09:31 Ситуация в Красногоровке к западу от Донецка "близка к катастрофе", пишет украинский военный паблик Deep State.

По его данным, россияне атакуют город с востока, "закрепляются на заводе и готовятся к финальному штурму города".

Ранее спикер группировки "Хортица" Волошин заявлял, что ВСУ ликвидировали часть штурмовых групп РФ, которые прорвались на огнеупорный завод Красногоровки.

В то же время на обновленной карте Deep State видно, что россияне продвинулись в городе с юга - как раз там, где находится завод.

09:24 На севере Харьковской области российские войска вчера добились "тактически значимых успехов", пишет американский "Институт изучения войны".

Эта операция скорее всего "имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта по отвлечению украинской живой силы и техники с других критических участков фронта".

"Институт", изучив данные разных источников, считает, что российские войска захватили Стрелечье, Красное и Борисовку. Также они в ближайшие дни будут использовать захваченный плацдарм, чтобы активизировать наступательные операции.

Цель этих операций, по мнению организации - отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться к Харькову на расстояние досягаемости ствольной артиллерии - то есть, ближе, чем на 25 километров. Сейчас войска РФ находятся в 30 километрах от Харькова.

"Весьма вероятно, что у российских сил есть резервы, готовые взять на себя обязательства активизировать наступательные операции к северу от Харькова в ближайшие дни", - говорится в отчете.

"Артиллерийский огонь с закрытых позиций в сочетании с продолжающимися планирующими бомбовыми и ракетными ударами, скорее всего, будет направлен на создание условий для более масштабного наступления на Харьков в более позднее время", - делают вывод в "Институте".

При этом сейчас признаков операции по широкомасштабному окружению Харькова военные эксперты не видят.

08:53 Кадры ночных ударов дронов и РСЗО по Белгородской и Курской областям.

В Белгородской области, как сообщается, пострадали восемь человек.

08:20 Обновленная карта Deep State по российскому наступлению в Харьковской области.

Области российской атаки помечены серым. По данным паблика, основные участки удара - Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелечья.

Также РФ продолжает атаковать Глубокое, Мороховец и Лукьянцы. Продолжается сосредоточение сил и техники на территории Харьковской и Сумской областей.

По данным Генштаба, за минувшие сутки "отражено 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области".

08:13 Последствия удара по нефтебазе в Ровеньках (неподконтрольная Украине территория Луганской области).

Погибли три человека, восемь получили ранения.

08:00 Вчера до позднего вечера российская армия била по Никополю дронами-камикадзе. Повреждены два частных дома и инфраструктурный объект.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Погибших и пострадавших нет.