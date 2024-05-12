В воскресенье, 12 мая, в Украине идет 809-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня, онлайн обновляется.

12 мая

12:44 Момент обрушения крыши дома в Белгороде.

12:40 Минобороны РФ заявило, что дом в Белгороде обрушился в результате падения обломков сбитой ракеты Точка У, которую запустили со стороны Украины.

12:38 В обрушившимся подъезде дома в Белгороде только что рухнула крыша, накрыв собой спасателей, которые работали на разборе завалов, сообщают российские паблики.

12:26 Глава Центра противодействия дезинформации Коваленко после просмотра видео с моментом взрыва и обрушения подъезда, пришел к выводу, что дом был "взорван изнутри". И предположил, что это могла быть "провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам".

Напомним, губернатор Белгородской области заявил, что дом был разрушен прямым попаданием снаряда.

Официально заявляется об одном погибшем и о 28 раненных. Но разбор завалов продолжается.

11:58 Момент прилёта по дому в Белгороде.

11:54 Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что дом в Белгороде разрушен в результате "обстрела со стороны ВСУ" и прямого попадания снаряда.

Официальных данных о числе жертв пока нет.

Российские паблики пишут о пяти погибших и о том, что под завалами могут находиться ещё минимум 15 человек.

11:50 Реакция жителей Белгорода на придет по дому.

11:48 Ещё видео из Белгорода, где после обстрела обрушился подъезд в многоэтажном доме.

11:38 В Белгороде прилет по жилому дому.

Российские власти заявляют о ракетном обстреле со стороны Украины.

Украина обстрела не подтверждала.

11:33 Украинские и российские телеграм-каналы публикуют видео удара дрона, как утверждается, по российской бронемашине в Белгородской области.

11:04 Видео из Изюма. В городе до сих пор много разрушенных домов.

09:28 Видео одного из российских штурмов на севере Харьковской области.

Сообщается, что это происходит в районе Стрелечьей, которая уже захвачена РФ, по данным украинских военных пабликов.

09:22 Кадры ночной атаки на очередной российский НПЗ - на этот раз, в Волгоградской области.

Власти подтвердили прилет беспилотника, по их данным, пожар уже потушен.

08:34 Россияне полностью захватили шесть приграничных сел в Харьковской области - Стрелечью, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.

Также в несколько других сел они уже вошли и пытаются закрепиться, выйдя, среди прочего, к окрестностям Волчанска.

Об этом пишет украинский военный паблик Deep State, который публикует обновленную карту боевых действий на севере области.

Телеграм-канал указывает два направления российского наступления. Первое - на Липцы. В этом районе войска РФ закрепляются в селах Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Зеленое.

"Продолжаются бои за Глубокое, которое является последним населенным пунктом перед основной задачей в том районе для россиян – занять Липцы", - пишет паблик.

Второе направление - на Волчанск. В этой стороне захвачены Плетеневка и Огурцово, идут попытки закрепиться в селах Гатище, Старица и Бугроватка.

Также российские войска подошли к северным окрестностям Волчанска, пытаются закрепиться там.

"Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться, насыщаться и продолжать движение. На поддержке работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ. Силы обороны пытаются остановить врага, наносят поражение", - пишет паблик.

Deep State указывает, что если не наладить коммуникацию между подразделениями ВСУ, то РФ "будет иметь еще больший успех, что приведет к очень негативным последствиям".

08:20 За сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Всего враг нанес 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершил 120 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении отражены 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

На Северском направлении отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении отражены 27 атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новое Донецкой области.

На Покровском направлении отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны отбиты 10 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Солодкое, Красногоровка, Водяное.

На Времевском направлении отражены 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационных станциях и 9 районам сосредоточения личного состава противника.

08:00 Вчера поздним вечером российская армия обстреляла Никопольщину. Под артиллерийский удар попало одно из сел Красногригорьевской громады.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сегей Лысак.

Обошлось без погибших и пострадавших.