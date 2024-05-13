Четвертые сутки идет наступление российских войск на севере Харьковской области.

О том, что россияне готовятся нанести свой новый удар в направлении Харькова, говорилось достаточно давно. И что будет он со стороны северной границы области, предположения также звучали.

Но, несмотря на это, за трое суток боев войска РФ смогли захватить около десятка деревень. И зайти на окраины города Волчанска, который до осени 2022 года уже был под контролем РФ.

Пока продвижение российских сил идет только в приграничной зоне. Однако то, что оно вообще осуществляется (несмотря на многочисленные заверения властей, что "граница на замке"), уже вызвало достаточно резкую реакцию у общественности. Властям задают вопросы - где оборонительные сооружения, почему граница была даже элементарно не заминирована.

В более общем плане события в Харьковской области еще раз актуализируют вопрос - а каковы перспективы войны для Украины? И если с каждым днем страна лишь теряет территории, то не лучше было ли остановить войну прямо сейчас, договорившись с РФ о перемирии по линии фронта? По крайней мере, западные СМИ предполагают, что такая точка зрения в Украине и на Западе может усилиться.

Что означает новое наступление Москвы, какие цели оно преследует и к каким последствиям может привести - разбиралась "Страна".

Куда смогли продвинуться войска РФ

Украинские военные паблики считают, что основные усилия РФ сейчас сосредоточены на двух направлениях: в сторону села Липцы на западном фланге наступления и Волчанска на восточном фланге.

Следуя на Липцы, россияне, по данным телеграм-канала Deep State, захватили села Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Красное, Мороховец, Олейниково, Зеленое и почти полностью - Лукьянцы.

Деревня Глубокое в серой зоне, за нее продолжаются бои (в тоже время российские паблики утверждают, что армия РФ ее уже захватила). Оттуда до Липцов менее пяти километров. А до северных окраин Харькова по прямой - 21 километр, что уже позволяет наносить удары из ствольной артиллерии (о чем мы еще скажем ниже).

На втором фланге атаки - в сторону Волчанска - захвачены села Плетеневка и Огурцово. По большей части захвачено Гатище, в серой зоне оказались деревни Старица и Бугроватка.

Последние два села расположены к западу от Волчанска, что говорит о попытке окружить город.

Но наиболее опасная ситуация в селе Гатище, где, судя по видео, уже находятся россияне (МО РФ утверждает, что деревня полностью захвачена). Оно расположено в километре от северных окраин Волчанска.

На северных окраинах Волчанска уже идут стрелковые бои, признали в местной военной администрации.

При этом главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов пишет, что россияне зашли на улицы на окраинах Волчанска и на Волчанский мясокомбинат. О том же пишут и российские паблики, некоторые из которых даже утверждают, что россияне уже захватили до трети города. Украина такого масштабного продвижения противника не подтверждает, но вечером в понедельник Генштаб ВСУ написал, что россияне зашли на северные окраины города.

Зеленский назвал ситуацию в окрестностях Волчанска "чрезвычайно сложной".

При этом украинские паблики отмечают, что сейчас основная тактика россиян - атаки пехотой при минимальной поддержке бронетехники. Что видно по одному из роликов, снятых под селом Стрелечья.

То есть крупные механизированные соединения РФ в бой не вводились. Что говорит о возможности второго этапа наступления.

Чего хочет добиться РФ

Вряд ли захват Волчанска или Липцев являются конечными целями наступления российских войск (хотя Волчанск и имеет важное значение, как опорный пункт и логистический центр ВСУ на границе с Белгородской областью, которая в последнее время находится под сильными обстрелами).

На данный момент просматриваются несколько предполагаемых военных задач, которые может попытаться решить Москва.

1. Если брать удар на Волчанск, то первая вероятная цель - создать угрозу Харькову с востока. Также россияне могут попытаться вбить "клин" восточнее Харькова, чтобы нарушить логистику на Купянск.

Правда, в этом случае РФ придется наступать южнее Волчанска 20-30 километров, чтобы поставить под удар ствольной артиллерии часть дороги, по которой снабжается Купянск. Это очень далеко по меркам нынешней войны.

Также из Волчанска есть дорога, которая ведет в Харьков с северо-востока (примерно 75 километров). То есть "Волчанский плацдарм" может также стать одним из элементов гипотетического наступления на областной центр. Впрочем, сам Волчанск пока еще не захвачен.

2. Вторая предполагаемая задача (и, вероятно, более реалистичная, чем первая) - подойти на расстояние снарядного выстрела к Харькову, что резко усложнит оборону областного центра.

Либо, если планов его брать в ближайшее время у россиян нет, это будет попытка заставить ВСУ переносить усилия по контрбатарейной борьбе с Донбасса и южного фронта под Харьков.

В этом случае начнется массированная "обработка" целей в Харькове артиллерией, что многократно дешевле ракет и КАБов. Это также создаст угрозу снабжения сил, для которых областной центр - ключевой логистический узел (той же Купянской группировки).

Данную задачу, похоже, пытаются решить ударом со стороны Липцов. Если от нынешней линии фронта - села Глубокое - россиянам удастся продвинуться южнее еще на 10-15 километров, то большая часть Харькова окажется в досягаемости ствольной артиллерии. Включая трассы, которые ведут в город и из него.

Что, в свою очередь, может быть частью плана по подготовке наступления на сам Харьков. Но для этого, как уже писала "Страна", нынешних усилий вряд ли хватит - без наступления со стороны Сумской области, призванного перерезать снабжение Харькова с запада, со стороны Полтавы.

При этом сегодня стали появляться сведения об активизации артобстрелов россиян в Сумской области.

Но достижение обеих указанных целей гарантированным далеко не выглядит. Продвижение на 10 или более километров для нынешней войны - это нетривиальная задача, и ее выполнение пока под большим вопросом.

Поэтому все в конечном счете будет зависеть от уровня обороны ВСУ на угрожаемых участках и количества резервов, которые задействуют обе стороны.

Также действия россиян в приграничье часто трактуется и как попытка создать буферную зону, чтобы уменьшить число обстрелов со стороны Украины российских приграничных регионов. Но для этого россиянам нужно продвинуться на расстояние все тех же 10 километров и более. И не только в Харьковской, но и в Сумской и Черниговской областях.

То есть можно предположить, что у россиян есть задача минимум - создать буфер вдоль границы, задача максимум - взять Харьков, и средняя задача - подойти к Харькову на максимально близкое расстояние, чтобы наносить по городу и по линиям коммуникаций ВСУ вокруг него удары из ствольной артиллерии и дронами.

3. Еще одна возможная цель РФ, о которой уже сейчас говорят украинские власти как о главной, - отвлечь украинские резервы от других участков фронта, вынудив Киев принимать одинаково плохие решения: ослабить защиту на других участках или рисковать падением обороны в Харьковской области.

И эту задачу россияне так или иначе выполняют. То, что под Харьков переброшены резервы, в том числе снаряды из американской помощи, подтверждали украинские власти. Судя по сообщениям в соцсетях, на то направление переброшена также и одна из самых боеспособных бригад ВСУ - третья штурмовая.

На фактор "растягивания" резервов как на серьезную угрозу указывают и западные СМИ.

The New York Times пишет, что наступление России расширило поле боя вдоль северной границы Украины и грозит истощением резервов ВСУ.

Военные аналитики говорят, что вторжение может быть частью "хитрой российской стратегии", направленной не обязательно на захват Харькова, а на то, чтобы отвести украинские силы с других полей сражений.

"Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными событиями для украинских сухопутных войск на востоке", - сказал Мик Райан, австралийский генерал в отставке и научный сотрудник Института Лоуи. Он сказал, что хотя наступление в Харьковской области в настоящее время и "кажется небольшим по масштабу", оно может "подорвать моральный дух украинцев - как гражданских, так и военных".

"Если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют большую часть своей все более уменьшающейся армии", - заявил генерал в комментарии The New York Times.

"Украинские официальные лица дали понять, что пошлют подкрепление. Тем не менее Украина должна быть осторожной в своих ответных действиях, учитывая истощенность ее армии. Поставки американского пакета помощи, который давно откладывался, только лишь начинают поступать на передовую. И из-за такой задержки украинцы становятся более уязвимыми, чем они были за последние несколько месяцев", - пишет издание.

С другой стороны, пока не видно, что переброска резервов ВСУ в Харьковскую область вызвала обвал фронта на каком-то другом участке.

Однако, с другой стороны, и времени прошло еще не очень много.

В конечном счете все будет зависеть от тех сил, которые бросит на Харьковскую область российское командование. Как мы уже писали, пока эти атаки в основном идут пехотой и артиллерией + дроны, с минимальным привлечением бронетехники. Но если масштабы наступления увеличатся, то ВСУ придется выбирать - оставлять территории около Харькова, либо перебрасывать дополнительные резервы. В том числе и с других участков фронта.

К слову, как мы уже писали, по одной из версий, удар в Харьковской области может быть обманным маневром, с целью вынудить украинское командование перебросить крупные силы с других направлений, после чего россияне нанесут удар в совсем ином месте.

Например, на Южном фронте в направлении Днепра и Запорожья. Их захват будет иметь для обороны Украины многократно большее значение, чем даже гипотетический захват Харькова, так как обрушит логистику ВСУ на всем Южном фронте и на значительной части фронта в Донецкой области.

Либо для удара могут быть выбраны какие-то иные направления (или сразу несколько).

Тем более что резервы ВСУ в последнее время и так постоянно "растягиваются". В течение последнего месяца командование было вынуждено перебросить их под Часов Яр и к Очеретину, чтобы остановить начавшийся там прорыв российских войск.

Почему РФ продвинулась в Харьковской области

Украинские власти практически сразу заявили, что этот удар был ожидаем. Об этом еще в пятницу говорил президент, а вчера повторили в ГУР Украины.

"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором были проинформированы Главным управлением разведки, как и положено, все необходимые инстанции, руководство и командование", - заявил спикер разведки Андрей Юсов.

Но при этом повис в воздухе вопрос, почему этот прорыв был допущен, если о нем все знали и к нему готовились. Четкого ответа на официальном уровне на этот вопрос не дается, кроме заявлений, что приграничные районы, в которых продвинулись россияне, и так находилась в "серой зоне". Хотя, почему потеря "серой зоны", которая приводит к продвижению противника к Харькову, не считается командованием проблемной (исходя из логики этих заявлений) и почему возникли большие сложности с обороной того же Волчанска (а этот город, в силу его значения для обороны, трудно отнести к "серой зоне"), не поясняется.

О том, что развитие событий на границе явно пошло "не по плану", говорит и смена командования группировки "Харьков" вскоре после начала наступления россиян. Прежний командующий Юрий Галушкин был уволен, на его место был назначен Михаил Драпатый.

Отдельные украинские военные и милитари-паблики более развернуто говорят о причинах новых территориальных потерь.

Телеграм-канал Deep State указывает на проблемы с коммуникацией между подразделениями ВСУ, которые защищают это направление. Эту коммуникацию "командование на местах не способно наладить, что приводит к потерям личного состава, в том числе из-за отсутствия контрбатарейной борьбы".

Также звучат претензии в адрес руководства, которое было в курсе приготовлений РФ.

Паблик утверждает со ссылкой на свои источники, что россияне уже некоторое время свободно находились в селе Пыльная "как у себя дома", и командование на местах "странным образом подавало информацию о ситуации в населенном пункте".

"Результат закономерен – враг накопил свои силы и начал двигаться как в соседние села, так и на юг", – резюмирует DS.

Но главная претензия к власти - отсутствие на этом направлении линий обороны, несмотря на многочисленные заявления об их строительстве.

"Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж! Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже дают расклад, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство", - написал украинский военный Денис Ярославский на своей странице в ФБ.

В жесткой форме власти критикуют и местные паблики, обвиняя их в том, что они просто разворовали средства, которые были отпущены на строительство.

Реакция на эти обвинения командования и гражданских властей оказалась резко негативной.

125 бригада ТРО, которую боец обвинил в оставлении плохо укрепленных позиций, назвала эту информацию "абсолютно ложной".

"Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125 обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках", - сообщил командир бригады.

Говоря об укреплениях, первый замглавы областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что их сейчас занимают солдаты ВСУ, которые отражают наступление россиян. То есть, исходя из его слов, построенные фортификации свою функцию исполняют. Заявления о неготовности укреплений он назвал "дезинформацией".

Другие спикеры власти говорят, что фортификации подготовлены, но не на границе, а южнее, исходя из соображений удобства обороны.

В то же время то, что РФ смогла дойти до окраин Волчанска, говорит о том, что должным образом не укреплен даже город, имеющий важное значение для украинской приграничной обороны.

То есть проблема с укреплениями на севере Харьковской области в той или иной мере действительно есть. Что в общем-то признают и власти. Глава городской администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили говорит, что "определенные оборонительные сооружения построены были, но работы затрудняли обстрелы".

Ситуация с фортификациями показывает одно важное отличие между украинской и российской госсистемами, которое во время войны приобретает критическое значение.

В конце апреля в РФ вспыхнул громкий скандал в связи с арестом заместителя министра обороны, отвечавшего за строительство, Тимура Иванова по обвинению в коррупции. СМИ пестрели подробностями дела, публиковали видео его роскошной "дворянской усадьбы" в Тверской области. И, в принципе, мало кто сомневался в том, что Иванов действительно замешан в коррупции.

Однако при всем при этом российское МО смогло построить огромные линии хорошо оборудованных укреплений, которые остановили украинское наступление в прошлом году.

Именно после этого в Украине многие задались вопросом, почему аналогичные линии обороны не были построены для ВСУ. Власти тут же выделили миллиарды гривен на строительство, периодически появляются видеоотчеты о том, как готовят рубежи. Но также постоянно звучат и заявлений о том, что на многих участках фортификации существуют только на бумаге, а в реальности деньги разворованы.

Воровали ли российские чиновники на строительстве линий обороны для армии РФ? Наверняка. Но и результат показали - фортификации построены. Причем на хорошем уровне, что признают и в Украине.

Главная проблема украинской госсистемы не коррупция, а неэффективность, которая выражается в крайне слабой системе контроля за реализацией решений, а также в целом в отсутствии ориентации на конкретный результат.

Влияние на ход войны

Если подытожить, то хотя продвижение российской армии в Харьковской области пока сравнительно небольшое, но оно уже оказывает серьезное влияние на процессы не только военные (переброска резервов), но и политические.

Ширится критика власти со стороны оппозиции и в соцсетях. И по поводу неготовности к наступлению, и по поводу систем фортификации, и в целом относительно качества работы госсистемы.

Как заявил нардеп Алексей Гончаренко, ситуация в Харьковской области выглядит как "абсолютная деградация государственных институтов".

"Где бетонные укрепления, где минные поля, где министр обороны? Не смогли покопать лопатой и экскаватором, чтоб не потерять наш город - это жесть", - пишет нардеп.

Также появляется все больше вопросов относительно дальнейшего хода событий на фронте и в связи с этим вопросы относительно стратегии Украины, которая сейчас заключается в отказе от любых переговоров с РФ до принятия Москвой "формулы мира Зеленского" (выход на границы 1991 года и выплата Россией репараций).

При этом обоснование продолжения такой стратегии тем, что сейчас у Украины "не очень сильные позиции для переговоров" (этот тезис недавно озвучила экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд), сталкивается с контраргументом - "а каким образом потеря очередных десятков километров украинской территории в Харьковской области и в других регионах эти позиции усиливает? И где гарантия того, что далее будет радикальный перелом в пользу Украины, а не станет еще хуже? И не стоит ли поэтому договориться о прекращении войны по линии фронта как можно скорее?".

На этом фоне, как прогнозирует The New York Times, на власти Украины может усилиться давление с целью начала мирных переговоров.

По мнению журналистов, непосредственная угроза Харькову может создать "впечатление, что после двух лет, сотен тысяч жертв и миллиардов долларов мало что изменилось".

"Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на лидеров Украины, чтобы они договорились о перемирии с Россией", - пишет NYT.