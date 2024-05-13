Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Проанализировав отчеты ВВС Украины, издание пришло к выводу, что показатель за последние полгода упал до 46% по сравнению с 73% в предыдущие 6 месяцев. А в апреле было уже 30%. По "Шахедам" показатель почти не изменился - в районе 80%.

WSJ связывает это с тем, что РФ усилила атаки беспилотниками и ракетами, особенно баллистическими, в то время как у Киева заканчиваются боеприпасы к системам Patriot. За последние шесть месяцев РФ выпустила примерно на 45% больше "Шахедов" и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев.

Представитель ВСУ заявил, что перехват большего количества целей может привести к истощению боеприпасов, а более мощные залпы РФ - к перегрузке украинской ПВО, когда она будет не успевать перезаряжаться.

В европейской военной разведке заявили, что решающими будут ближайшие два месяца, когда должны доехать новые средства ПВО.

Напомним, еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет ПВО при высокой интенсивности обстрелов.

Ранее западные СМИ писали, что запасы ПВО Украины сокращаются настолько быстро, что скоро придется пропускать четыре российские ракеты из пяти.