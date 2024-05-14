Анализируем итоги 811-го дня войны в Украине.

Наступление в Харьковской области. День пятый

На харьковском направлении войска РФ продвинулись возле Волчанска и в селе Глубоком - а также захватили село Лукьянцы. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State.

На карте ресурса обозначено, что северная часть Волчанска перешла в серую зону. Вчера власти признали, что россиян пытаются оттуда выбить. Сообщалось, что там захвачен мясокомбинат. И сегодня украинские военные подтвердили, что россияне по-прежнему его удерживают.

В утренней сводке Генштаба говорится, что бои в Волчанске продолжаются.

"Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники", - сообщил ГШУ.

Также Генштаб подтвердил, что ВСУ потеряли село Лукьянцы.

"Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ заявило о захвате села Бугроватка к юго-западу от Волчанска. Судя по всему, село захвачено в рамках попыток отрезать город по трассе с юга. По данным Deep State, Бугроватка частично находится в серой зоне. Украина потери села не подтверждала.

В Сети появляются видео ударов по Волчанску. Также есть кадры российских штурмовых групп на окраинах города. Чиновники говорят, что Волчанск уже практически разрушен, а в городе идут уличные бои.

На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области - до пяти километров. При этом следует отметить, что силы, брошенные Россией в атаку, довольно скромные.

"Самое интересное впереди, так как сейчас с обеих сторон боевые действия ведутся неосновными силами", - пишет в своем телеграм-канале украинский военные с позывным "Алекс".

А британская The Times указывает, что россияне бросили в бой около двух тысяч человек. При этом украинские командиры полагают, что у РФ в приграничье Белгородской области сосредоточено около 35 000 военных.

На Западе активно обсуждают это наступление. Официальные оценки сдержанные. В Госдепе США заявили, что Россия будет пытаться продвигаться на Харьков, однако не ожидается серьезных прорывов. А вот СМИ делают куда более мрачные прогнозы.

Уже цитированная The Times соглашается, что российских сил на севере недостаточно для захвата Харькова. Но если РФ продвинется на еще несколько километров, то сможет начать хаотичные обстрелы Харькова из ствольной артиллерии. Вероятно, именно это и является целью движения в направлении села Липцы (о чем вчера писала и "Страна").

Но самую острую проблему представляет продвижение под Волчанском, которое может затруднить снабжение Купянска.

Следующие несколько недель будут критическими для Украины: когда дойдет западное оружие, готов ли Запад расстаться со своими системами ПВО, чтобы уберечь украинские города.

Киеву предстоит решить, является ли новое наступление уловкой, чтобы отвлечь силы с Донбасса. Или же дефицитный человеческий ресурс стоит бросить в бой на российской границе, где они могут быть безнаказанно поражены, если США не снимут запрет на использование своих дальнобойных ракет по российской территории. Или же сконцентрироваться на удержании Часового Яра, пишет издание.

Американская газета Politico более пессимистична. "Некоторые высокопоставленные украинские военные не уверены, что Украина сможет помешать России добиться значительных территориальных завоеваний", - пишет издание о наступлении под Харьковом.

Журналисты считают, что новое наступление РФ "знаменует собой начало решающей битвы, которая будет иметь решающее значение для исхода войны". Если Россия достигнет успехов, может возобновиться давление европейцев на Киев о начале мирных переговоров - и снизится решимость Запада помогать Украине.

О том, что наступлением РФ в Харьковской области может усилить давление на власти Украины с целью начала мирных переговоров, накануне писала The New York Times.

Аналитик телеканала CNN Ник Уолш считает, что ситуация для Киева не просто плохая, она продолжает становиться все хуже с каждым днем.

Он отмечает, что российские войска успешно продвигаются на харьковском направлении, занимая населенные пункты, "вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней" войны, что, по оценкам телеканала, должно стать поводом для "наибольшего беспокойства Украины".

Автор добавляет, что Россия также добивается успехов и на других направлениях, вынуждая ВСУ отступать с позиций.

К слову, о других направлениях. Армия РФ имела "ограниченный успех" на кураховском и покровском направлениях, сообщает украинский Генштаб.

В направлении Курахово паблик Deep State показывает небольшое продвижение РФ в Красногоровке. В направлении Покровска, карта Deep State показывает продвижение под Первомайским. А под Уманским несколько сдвинуть линию фронта удалось ВСУ.

Будет ли наступление под Сумами?

Серию мрачных публикаций западных СМИ увенчал особо мрачный комментарий главы украинской военной разведки Кирилла Буданова.

"Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической", - сказал Буданов газете New York Times.

Также он заявил, что не осталось резервов.

"Все наши войска сейчас или тут, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас не осталось никого в резерве", - сказал глава ГУР.

Он считает, что в течение следующих нескольких дней ВСУ смогут стабилизовать фронт под Харьковом, и наступление РФ будет продолжаться еще около трех-четырех дней. Но после этого российские военные могут начать новое наступление - в Сумской области.

Он согласен с оценками, что под Харьковом РФ растягивает и без того истощенные силы ВСУ. А также пытается "посеять панику и замешательство в регионе".

Позже, уже в эфире украинского телевидения, Буданов добавил, что ожидаемое наступление в Сумской области будет развиваться со стороны российского города Суджа и в направлении областного центра.

"Россияне с самого начала планировали операцию в Сумской области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье - у них это город Суджа, с нашей стороны - это Сумское направление, но ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", - заявил глава ГУР в эфире телемарафона. не упомянув на этот раз об "отсутствии резервов" и "критической ситуации".

Удар в районе Сумской области, как уже писала "Страна", действительно вполне вероятен, если россияне планируют окружать Харьков.

Из Сумской области, к слову, уже проводится эвакуация населения.

"Мы эту информацию (о подготовке наступления - Ред.) получили, Сумская ОГА 24/7 общается с военным командованием и учитывая эту информацию мы и действуем, как пример община Белополье, которая страдает от обстрелов, инфораструктура которой пострадала от обстрелов, военные рекомендовали эвакуацию там, мы выполняем, - сказал глава ОВА Владимир Артюх.

Что означают заявления Буданова и западных СМИ

С одной стороны, "катастрофические нотки" в заявлении Буданова для NYT (а также аналогичные публикации в западных СМИ) могли иметь целью ускорить поставки вооружений, которые, судя по всему, доставляются на фронт медленно и пока не могут коренным образом переломить ситуацию с российским давлением по всем фронтам.

В тоже время, основной проблемой Буданов назвал нехватку людей ("нет резервов"). А эту проблему ни Запад пока не готов помочь решить (дискуссия об отправке войск там зашла фактически в тупик), ни сама Украина не в состоянии сейчас серьезно переломить ситуацию с пополнением армии. Так как закон об ужесточении мобилизации вступает в силу только 18 мая, а реально заработает лишь через несколько месяцев, когда закончится срок обновления данных.

Как уже писала "Страна", главная опасность для Украины это обескровливание армии методом "тысячи мелких порезов". Когда россияне наносят удары сразу по многим направлениям, растягивая и истощая украинские резервы. После чего в том или ином месте россияне осуществляют прорыв обороны. Как это было под Часовом Яром и Очертило. И сейчас фактически произошло на границе Харьковской области.

И вполне возможно, что Буданов не сильно сгущает краски когда говорит об исчерпанности резервов.

Если это действительно так, то Украина в такой ситуации либо должна каким-то образом "оптимизировать" линию фронта, отступив с наименее трудных для обороны участков (хотя вопрос - куда отступать, если все чаще приходят сведения о неготовности линий фортификаций). Либо активизировать призывы к Западу ввести войска НАТО (но пока нет признаков, что на эти призывы кто-то отреагировать). Либо менять подход к теме окончания войны и согласится на остановку боев по линии фронта, начав переговоры об этом с РФ. Но пока украинские власти декларируют неизменность своей позиции - продолжение войны до выхода на границы 1991

Блинкен в Киеве, первые планы Белоусова

Сегодня в Киев приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Как пишет Wall Street Journal - с целью "укрепить моральный дух правительства в Киеве и помочь направить доставку" новой американской помощи.

Очевидно, что визит происходит в разгар наступления РФ под Харьковом - поэтому, судя по всему, вопросы "укрепления морального духа" в этом визите ключевые.

На встрече с Блинкеном Зеленский коснулся участия Байдена в мирном саммите в Швейцарии. Судя по словам президента, оно еще под вопросом.

"Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, президент Байден и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - заявил Зеленский.

Напомним, что также пока не подтверждено участие Китая. В Росси говорят, что Си Цзиньпин на саммит не приедет.

"Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения. Мы ценим мудрую и взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации формулы мира Зеленского", — заявил помощник президента РФ Ушаков..

Также Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин "обстоятельно" обсудят Украину на встрече "один на один" в Китае вечером 16 мая. Они "прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай".

Напомним, швейцарский саммит задумывался как встреча глав государств. И если, подобно Си, Байден ее проигнорирует (прислав, например, Блинкена или Камалу Харрис) это будет крайне показательно с точки зрения реальной эффективности мероприятия.

Не ждать особых прорывов на мирном саммите в Швейцарии сегодня призвал канцлер Германии Шольц (его присутствие тоже пока не подтверждалось). "Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: Мы не ведем переговоры об окончании войны. В лучшем случае это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - заявил канцлер ФРГ в интервью журналу Stern.

Он уточнил, что в Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, обмене пленными и табу на применение ядерного оружия. "И опять же, все это пока находится в зачаточном состоянии", - добавил Шольц.

При этом канцлер анонсировал передачу Украине третьей системы Patriot. "Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много", – сказал канцлер ФРГ.

Сегодня прозвучали первые заявления выдвинутого на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова.

К своим первоочередным задачам он отнес "комплектование Вооруженных сил", но заявил, что речи о мобилизации не идет. То есть, будущий министр дал понять, что не будет пересматривать подход к пополнению армии и новую волну мобилизации объявлять пока в РФ не планируют.

Также в числе задач он назвал обеспечение вооружением группировки РФ в Украине: поставка боеприпасов, ракет, БПЛА, средств РЭБ.

"Прежде всего речь идёт о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, средств личной защиты. Огромный круг вопросов", - говорит Белоусов.

Сказал, что ВСУ "быстро учатся в сфере новых технологий" и России нужно их "упреждать", "отрабатывать новые методы боевых действий".

Путин сегодня назначил своими помощниками экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева и бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Патрушев "будет курировать вопросы кораблестроения, но будут и другие функции". А Дюмин, по словам спикера Кремля Пескова, "будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься Госсоветом".

Дюмин был близок к покойному куратору "Вагнера" Пригожину и недавно ходили слухи о его назначении министром обороны. "Страна" их анализировала здесь, предполагая, что Дюмин может быть назначен на иную должность, а не на министра обороны. Что и произошло.

Скандалы с мобилизацией

Одесситка Антонина Токмакова заявила, что сотрудник ТЦК избил ее костылем за то, что она снимала на телефон задержание ее знакомого.

По словам девушки, она с тремя друзьями-парнями пришла в полицию писать заявление на таксиста, который перед этим из-за собственной ошибки применил против них перцовый баллончик.

В это время в райотдел зашел военный с костылем в руках.

"Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Затем он вышел. После того, как заявление было написано, полиция отказалась выпускать нас", – рассказала девушка.

"На наше возмущение и на съемку происходящего отреагировали сначала молча, а после минут 20 разбирательств, полиция ответила, что я совершила мелкое хулиганство, хотя в тот момент просто хотела выйти из отдела, а мне преграждали путь рукой. На вопрос: "Что происходит?" мне ответили: "Теперь подождем ТЦК", – добавил она.

По словам Антонины, их не выпускали из райотдела в течение двух часов, но потом все же отпустили двух 19-летних парней. Третьего отпускать отказались, и девушка осталась с ним.

"И вот здесь и появляется мужчина с костылем с начала истории, заводя за собой еще двух военных. Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную, 86 "переночевать" и дальше будут "разбираться". Это буквально", – рассказала одесситка.

После этого парня повезли в ТЦК, а девушка начала снимать на видео водителя отъезжающего автомобиля. В это время из отделения полиции выскочил военный с костылем и избил ее.

Есть видео инцидента.

Одесский ТЦК заявил, что начата служебная проверка. "В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП они будут привлечены к ответственности", - заявили в военкомате.

Избиение девушки начали расследовать полиция и спецпрокуратура. А Минобороны подтвердило, что в конфликте участвовал представитель ТЦК. Обещает держать ситуацию на контроле.

Отметим, что далеко не всегда центральное военное ведомство комментирует такие инциденты и обещает в них разобраться.

При этом оперативное командование "Юг" заявило, что видео, на котором военный избивает одесситку, "работает в пользу врага" и "разрушает процесс мобилизации". В ОК призвали разобраться в обстоятельствах записи и публикации ролика.

Одновременно идут призывы к дискриминации тех, кто не хочет служить в армии.

Уклонисты - это уже не украинцы, а "цыгане", заявил экс-советник главы МВД Виктор Андрусив.

"Если ты уклонист, сознательно убежал. То ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь. Когда кто-то начинает думать, что уклонисты, которые сбежали за границу, такие счастливые. Счастливы в чем? Что они будут жить в каких-то контейнерах всю жизнь там? Будут работать всю жизнь только на "черных" работах, потому что языка они не знают, квалификацию их не признают. Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие", - заявил Андрусив.

Еще одна проблема - вероятная остановка грузоперевозок из-за мобилизации водителей.

Рынок международных автоперевозок в Украине грозит остановиться, так как бронь от мобилизации имеют где-то менее 5% водителей международных рейсов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

По его словам, после вступления в силу с 18 мая закона о мобилизации рынок международных автоперевозок может оказаться на грани остановки.

Водители отказываются выходить в рейсы, потому что боятся, что их остановят на пунктах пропуска, а такие случаи уже есть. Или, пересекая границу, шоферы бросают транспортные средства, груз и не возвращаются в Украину.

Это в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом, добавил Балин.

"К нам поступает информация, что якобы пограничники на пунктах пропуска уже предупреждают водителей, что с 18 мая без отметки в учетных документах они не будут их выпускать за границу. На сегодняшний день таких указаний нет, но мы все понимаем, что с 18 мая у пограничников появится право требовать эти документы у любого человека", - объяснил вице-президент.

По той же причине в Украине может наступить топливный кризис, заявил владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"С 18 мая за границу перестанут выпускать грузовики с водителями, которые не имеют QR-кода. А QR-код - это ТЦК и ВЛК. Если это случится, то у нас будет топливный кризис", - заявил Леушкин.

Сами украинские дальнобойщики считают, что украинский рынок перевозок из-за ужесточения мобилизации займут поляки. Об этом они рассказали в комментарии "Стране".

"Из-за того, что водителей перестанут выпускать, грузоотправители начнут поднимать стоимость перевозки, чтобы найти перевозчика. И наш рынок займут польские транспортные компании", - рассказал нам перевозчик.