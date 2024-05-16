В четверг, 16 мая, в Украине идет 813-й день войны с Россией.

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16 мая

10.20 Эстония может стать первой страной, которая использует замороженные активы РФ в пользу Украины.

Законопроект об этом принят в парламенте, но его еще должен подписать президент.

Законодатели говорят, что на потребности Украины могут быть использованы активы физических и юридических лиц РФ, которые уже заморожены в рамках международных санкций.

Решение об использовании имущества будет принимать МИД Эстонии.

09.48 ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске на это утро.

"Сейчас Силы обороны проводят мероприятия по прочесыванию городской застройки в северный части Волчанска и в самом городе. Пытаются стабилизировать ситуацию, наносят огневое поражение и не дают россиянам закрепиться там", - сообщил представитель группировки "Хортица" Назар Волошин.

09.27 В Киеве полиция стала задерживать больше уклонистов.

Как сообщает столичный главк, меньше чем за месяц полиция доставила в ТЦК 903 человека. До этого с начала года задержали 1416 человек.

В розыске сейчас 5833 человека, а меньше месяца назад было 5387. То есть добавилось почти полтысячи мужчин.

09.05 Кабмин забронировал от мобилизации букмекерские конторы, Glovo, рекламные агентства и компании с владельцами из США.

Это следует из приказа №8572, который публикует нардеп Александр Федиенко.

В списке забронированных на ближайшие полгода там указаны такие компании как "Гловоапп Украина" (доставка Glovo), "Фафбет Тек" (разработка ПО для ставок на спорт), "ССМ" (рекламное агентство), "Виза Украина" (консультационные услуги для бизнеса, владельцы - две американских компании), фирма "Агри Чейн" (часть агрохолдинга "Астарта").

Наиболее очевидную связь с армией среди указанных в документе фирм имеет лишь компания "Корт", которая, занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников.

08.45 Минобороны РФ заявило о новой атаке ракет ATACMS по Крыму. Заявляется, что сбито пять ракет и два беспилотника.

Украинские паблики заявляют о попадании по аэродрому Бельбек под Севастополем и поражении склада топлива и ракет. Официально ВСУ этого не подтверждали.

Кадры пожара на аэродроме публикуют российские оппозиционные медиа.

08.18 В Киеве воздушная тревога.

07.52 На Харьковском направлении россияне продолжают атаки на Липцы и Волчанск, следует из сообщения украинского Генштаба.

Бои идут на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица, Плетеновка – Волчанск.

"Потери позиций нашими подразделениями не допущены. Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем", - заявили в ГШУ.

Там говорят, что отражены четыре атаки на направлениях Пыльная – Липцы, Лукянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица.

Американский "Институт изучения войны" сообщает, что российские войска продвинулись к востоку от Глубокого (к северу от Липцов). Под Волчанском россияне дошли до северных окраин села Старица (к западу от Волчанска).

Максимальное продвижение россиян от границы в Харьковской области в "Институте" оценивают в 8 километров и считают, что темп наступления снизился.