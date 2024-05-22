Анализируем итоги 819-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ заявляет о захвате Клещеевки под Бахмутом, которая в прошлом году была освобождена ВСУ в ходе контрнаступления.

На карте украинского ресурса DeepState подтверждается российский контроль части села на севере, но в целом оно, согласно карте, находится под контролем ВСУ. При этом паблик дал понять, что ситуация там могла измениться, заявляя, что она уточняется.

При этом украинский военный с позывным "Алекс" заявил, что войска РФ захватили часть позиции на севере Клещеевки. По его словам, большая часть села находится в серой зоне, потому что там негде закрепиться.

Российские паблики со вчерашнего вечера пишут, что армия РФ захватила ключевую высоту 215.7 на севере Клещеевки и продвинулась на километр вглубь села. Также ряд российских пабликов пишут, что ВСУ вообще начали большой отход с плацдарма на восточном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Однако другие паблики РФ это опровергают. Также как и занятие ключевых высот около села.

С украинской стороны подтверждений по поводу потери высок также нет.

При этом американский "Институт изучения войны" подтверждает, что российские войска продвинулись в южной и центральной части Клещеевки (проанализировав ролики, которые публикуют российские источники).

Район Клещеевки представляет собой крупное вклинение в российские позиции к югу от Бахмута и Часова Яра.

Генштаб ВСУ вчера вечером заявил, что в Клещеевке россияне ведут штурм, который отражается. В сегодняшней сводке это направление вообще не упоминалось.

Кроме того Deep State сообщил о продвижении россиян на восточных окраинах Часова Яра.

При этом российские паблики пишут о сложностях штурма канала Северский Донец - Донбасс в Часовом Яре, по которому проходит линия обороны ВСУ. Они говорят о том, что у войск Украины на этом направлении много снарядов.

В контексте вопроса канала и стоит рассматривать в том числе упорные бои за Клещеевку.

Если ВСУ действительно потеряли позиции на высотах вокруг села (в самой деревне закрепиться, как говорят военные, уже невозможно), то защита украинского плацдарма восточнее канала становится проблематичной. Таким образом более вероятной становится угроза отхода украинских частей к западу от канала.

Если РФ перейдет канал южнее Часова Яра, то далее у нее есть разные варианты для наступления - как в сторону Константиновки и Торецка, так и на Часов Яр с юга, но уже к западу от оросительного канала.

Собственно, поэтому бои за Клещеевку идут в столь ожесточенном режиме. И, повторимся, пока нет еще точной информации смогли ли войска РФ взять ключевые высоты около села или нет.

Как уже говорилось выше, россияне отмечают, что у ВСУ улучшается снабжение снарядами. Об этом же агентству Reuters рассказали украинские солдаты, воюющие под Харьковом.

"Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас перебросили сюда. Здесь намного "горячее". Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать и сражаться", - сказал наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Павел, управляющий гаубицей.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский заявил, что Украине "впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов". Что, впрочем, ряд военных блогеров опровергли. Заявив, что на многих участках фронта снарядов по-прежнему украинским войскам остро не хватает.

К обстрелам. Ночью "Шахеды" атаковали в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областях.

Был прилет по объектам энергетики Шостки и Конотопа в Сумской области. В регионе пропал свет, более полумиллиона домохозяйств остались без света, но частично он уже вернулся.

Продолжаются ракетные удары по Харьковской области.

В Чугуеве рано утром ракеты атаковали детсад, ранения получили восемь человек. По Харькову был прилет в жилом массиве Алексеевка. Там разрушено одно из зданий, также загорелась заправка. Ранены десять человек, в том числе водитель трамвая, которому пришлось ампутировать ноги.

Военные перспективы

Шансы Украины на прорыв на фронте в этом году невелики, заявил Financial Times секретарь СНБО Александр Литвиненко.

"Пока мы держим линию, пока мы сражаемся ... у нас еще есть все шансы на победу. Наша задача сейчас — склонить чашу весов", - добавил он.

Литвиненко снова призвал США снять свой "абсолютно несправедливый" запрет на использование оружия по территории РФ. Он заявил, что без этого запрета армия РФ, возможно, не смогла бы так быстро продвигаться под Харьковом, поскольку Украина не может бить по тылам этой наступательной группировки.

Он заявил, что на границе были сосредоточены около 50 000 российских солдат, из которых 30 000 уже принимают участие в наступлении. Ее целями Литвиненко считает "создание буферной зоны" для лучшей защиты Белгородской области и оттягивание украинских сил с Донбасса.

"Наши силы проделали огромную работу, остановив их. Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", - сказал секретарь СНБО.

Он считает, что у Путина в настоящее время "не хватает войск", чтобы взять Харьков, но такая попытка может быть предпринята в будущем.

Отметим, что требование снять запрет на удары американским оружием по России стало в последнее время главенствующим в риторике Украины. Однако в США отвечают отказом.

"Министр обороны подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", - сказал представитель Пентагона Патрик Райдер, ссылаясь на вчерашнее заявление Ллойда Остина.

Также стало известно, что группа конгрессменов обратилась к Байдену с той же просьбой.

Второе требование Киева, которое звучит все чаще - создать "бесполетную зону" на западе Украины и сбивать там российские ракеты. Но здесь резко против выступает Германия.

Сперва идею раскритиковал министр обороны Писториус, затем канцлер Шольц.

"Это вовлечет Германию, Европу и НАТО непосредственно в войну в Украине. Эти планы могут превратить Германию в "партию войны" и привести Путина к непредсказуемым реакциям", – заявил канцлер. "Никакое решение не должно приниматься с пеной у рта", — добавил Шольц.

Как пишет Bild, объектом критики канцлера стал десятистраничный документ, который бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен представил вместе с главой ОП Ермаком - для подготовки к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне в середине июля.

В документе, среди прочего, предлагается расширение щита ПВО "вдоль западной границы Украины". Подобную идею высказывал и Владимир Зеленский.

Напомним, что главным аргументом против разрешения Украине бить западным оружием по территории РФ являются опасения ведущих стран НАТО, что это приведет к эскалации и к прямому столкновению Альянса с Россией. Москва 6 мая, реагируя на заявление главы МИД Британии Кэмерона о возможности нанесения ударов британскими ракетами по территории РФ, уже официально заявила, что в случае таких ударов Россия может атаковать британские военные объекты. При этом одновременно минобороны РФ объявило о начале учений по использованию тактического ядерного оружия. И в комментариях по этому поводу представители российской власти давали понять, что ответ на удары западным оружием может быть и ядерным.

После этого, к слову, британцы более не заявляли о разрешении бить своими ракетами по территории РФ. Против этого выступает и руководство США.

Поэтому пока идею бить западными ракетами по российской территории в крупных странах Запада поддерживают лишь отдельные политики и представители оппозиции (например, республиканцы в США). Но, как видим, тема продолжает активно "качаться".

Журнал Forbes также коснулся темы нехватки вооружений у ВСУ. Он пишет, что создаваемые из мобилизованных новые бригады не располагают достаточным количеством тяжелой техники.

Эта нехватка настолько острая, что недавно сформированная 153-я бригада фактически превратилась из механизированного формирование в пехотное (153 ОПБр).

"Украинцы не совсем готовы ездить в бой на гольф-карах (как россияне. – Ред.). Но ситуация может измениться, если дефицит транспортных средств усилится", – отмечает Forbes.

В целом, отмечает издание, мобилизация может увеличить численность сухопутных войск Украины, состоящих из 100 бригад, примерно на 10 процентов. Однако увеличение численности украинской армии значительно опережает ее механизацию. Доказательством тому является то, что большинство новейших бригад являются пехотными.

"Этот недостаток механизации не является катастрофическим для Украины, пока украинские войска находятся в обороне и им не нужно быстро наступать под обстрелом. Но если они когда-нибудь пойдут в атаку.., украинцам понадобится больше транспортных средств для всех тех новых войск, которые они мобилизуют", – резюмирует Forbes.

Тем временем в Британии заявили, что Китай начинает теснее сотрудничать с Россией по вооружениям.

"У нас есть свидетельства того, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для использования в Украине. Американская и британская разведка обнародуют сведения о том, что из Китая в Россию, а далее в Украину, поступает летальная помощь", - сказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс, не уточнив о каком именно оружии идет речь.

Позже агентство Reuters уточнило эту цитату. По данным издания, министр не говорил прямо, что оружие уже было отправлено.

"Шэппс заявил на конференции в Лондоне, что у американской и британской военной разведки есть доказательства того, что "летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину", - пишет Reuters.

Китай неизменно заявляет, что оружия России никакого не поставляет.

В то же время украинские военные говорят, что благодаря Китаю россияне имеют в 10 раз больше беспилотников, чем ВСУ.

"Главная проблема, что в России таких комплексов по сравнению с нами в 10 раз больше, ведь у них есть Китай, который дает им миллионные комплектующие", - заявил командир экипажа бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Отченаш.

Избиения сотрудниками ТЦК

С усилением мобилизации в Украине "усиливаются" и наряды военкомов, которые задерживают мужчин на улицах.

В последнее время все больше фактов, что сотрудники ТЦК начинают выходить за рамки своих полномочий, напрямую избивая гражданских и конфликтуя с ними.

Недавно в Одессе сотрудник военкомата ударил девушку возле отделения полиции. В этом же городе показали несколько видео, как военные из центров комплектования кричат на женщин матом.

А сегодня в Харькове военный избил мужчину на глазах у полиции. Автор видео говорит, что военкомы также назвали женщину "бл@диной". Первопричина конфликта неизвестна.

Практически во всех случаях военные говорят, что они воевали на передовой и обвиняют гражданских в нежелании идти в армию.

Тем временем блогеры публикуют видео опустевших улиц крупных городов, куда выходит в основном молодежь, не подлежащая мобилизации.

Тем временем армию начали пополнять первыми заключенными. Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону.

Первые два вердикта вынес Хмельницкий суд, о чем сообщает его пресс-служба.

Мужчины 2000 и 1981 годов рождения отбывали наказание за кражи, совершенные перед войной - в октябре и ноябре 2021 года. Осуждены были на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев.

СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта.

В ближайший год за ними будет установлен административный надзор. Осуществлять его будут сами командиры воинской части. Мужчинам запрещено покидать часть и выезжать по личным делам без разрешения командира.