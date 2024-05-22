Немецкий аристократ Генрих фон Рёйсс хотел расстрелять правительство канцлера Олафа Шольца, готовил госпереворот и искал выход на российских байкеров.

В Германии начались слушания по арестованным в декабре 2022 года заговорщикам, которые называли себя "граждане Рейха" (Reichsbürger). Об этом сообщает Bild.

По версии обвинения, они планировали организовать в ФРГ госпереворот, свергнуть республиканский строй и восстановить монархию. Они хотели штурмовать Бундестаг, арестовать депутатов и министров.

В перехваченных телефонных разговорах лидер заговорщиков, 71-летний немецкий аристократ Генрих фон Рёйсс, говорил, что ему придётся "зарядить автомат Калашникова".

"Я убью их", - сказал он о членах правительства ФРГ.

На слушаниях дела было заявлено, что Рёйсс пытался связаться с Путиным и российскими байкерами из "Ночных волков", контактировал с посольством РФ.

Другая заговорщица, бывшая судья и депутат Бундестага Биргит Мальзак-Винкеман при покупке оружия сказала, что это "на случай, если вдруг придут русские".

Напомним, по данным СМИ, в декабре 2022 года правоохранители задержали 25 подозреваемых. Среди них "судья, врач, повар, пилот, классический тенор и трое полицейских".