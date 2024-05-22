Представитель правительства Германии Штефан Хебштрайт заявил, что если против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет выдан международный ордер на арест, в ФРГ будут обязаны арестовать его.

Об этом сообщил в соцсети Х журналист Politico Питер Уилке.

"Мы связаны законом, Германия поддерживает суд и останется таковой", - заявил представитель Штефан Хебштрайт.

Он отказался отвечать на вопрос журналиста о том, примет ли Германия призыв Израиля к странам воздержаться от исполнения ордера на арест.

А согласно сообщению Spiegel, в Германии видят сценарий ареста премьер-министра Израиля как "особо деликатный" вопрос на фоне памяти о Холокосте.

Напомним, 20 мая главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

В ответ Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд в Гааге в антисемитизме. Нетаньяху сказал, что он "с отвращением" отверг заявление Хана и что это пример "нового антисемитизма", который переместился из университетских кампусов, где бушевали протесты в поддержку Палестины, в Гаагу.