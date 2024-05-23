В России задержали заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Был проведен обыск, генерала арестовали.

Об этом сообщают российские СМИ.

В результате следственных мероприятий Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

СМИ сообщают, что в 2020 году был арестован предшественник Шамарина, бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ Халил Арсланов, также по обвинениям в махинациях и коррупции при поставках оборудования для армии.

Напомним, ранее в РФ по подозрению в коррупции были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров минобороны Юрий Кузнецов. Также по подозрению в воровстве материалов для строительства укреплений был задержан генерал Иван Попов.

Также мы рассказывали, что в апреле ФСБ задержала в Донецке председателя нижегородской Думы за растрату.

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