Войска РФ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова, в том числе типографии. Растет число погибших
В четверг, 23 мая, российские войска нанесли более 10 ударов по гражданской инфраструктуре Харькова, также пострадала инфраструктура в области. В результате есть погибшие и раненые.
Об этом сообщают в своих телеграм-каналах глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Мэр города заявил, что россияне попали по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.
"Еще один удар пришелся по частному предприятию. По предварительной информации, там один погибший, шестеро раненых, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара", - написал сначала Терехов.
Вскоре стало известно, что частным предприятием является типография издательства Vivat. Как сообщила директор предприятия, по типографии попала одна из ракет.
По последним данным, шесть человек погибли и 11 ранены.
В свою очередь глава ОВА заявил, что РФ атаковали гражданскую инфраструктуру города. Также армия РФ ударила по Золочеву, в результате чего пострадали два человека.
Ранее россияне нанесли удар авиабомбой по Харькову, в результате пострадали десять человек.
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