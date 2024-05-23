В четверг, 23 мая, российские войска нанесли более 10 ударов по гражданской инфраструктуре Харькова, также пострадала инфраструктура в области. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают в своих телеграм-каналах глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр города заявил, что россияне попали по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

"Еще один удар пришелся по частному предприятию. По предварительной информации, там один погибший, шестеро раненых, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара", - написал сначала Терехов.

Вскоре стало известно, что частным предприятием является типография издательства Vivat. Как сообщила директор предприятия, по типографии попала одна из ракет.

По последним данным, шесть человек погибли и 11 ранены.

В свою очередь глава ОВА заявил, что РФ атаковали гражданскую инфраструктуру города. Также армия РФ ударила по Золочеву, в результате чего пострадали два человека.

Ранее россияне нанесли удар авиабомбой по Харькову, в результате пострадали десять человек.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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