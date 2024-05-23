Сегодня Кременчуцкий ТЦК объяснил, какие документы нужно обязательно брать с собой мужчинам при выходе на улицу.

Об этом сообщается в Фейсбуке.

Пресс-служба ТЦК отметила, что следует носить при себе:

приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного (в зависимости от отношения к военной службе);

информацию об обновлении учетных данных из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть ВИН-код, полученный в ТЦК и СП (его вклеивают в военный билет), выписка, полученная через ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) или информация из реестра "Оберег" в приложении "Резерв+".

Также в ТЦК заявили, что лица, находящиеся за границей, могут обновить свои данные в приложении "Резерв+" и в консульских учреждениях.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В рамках закона все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в военкомате. На это выделяется два месяца, крайний срок обновления данных - 18 июля.

Ранее сообщалось, что до 16 июля военнообязанных украинцев не могут доставлять в ТЦК против их воли. По оценке Хельсинского союза, в настоящее время человеку можно только вручить повестку на сверку персональных данных.

Также мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена за нарушение правил воинского учета.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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