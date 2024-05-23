В 2024 году на нужды ВСУ в бюджете Украины не хватает не менее 300 миллиардов гривен, поэтому "альтернативы повышению налогов нет".

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от КМ (Кабинета министров - Ред.). Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, ВС (военного сбора - Ред.) и акцизов", - написал Гетманцев.

Он признал, что это плохо для экономики, но "в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем жизнь".

По данным СМИ, законопроект о повышении НДС и военного сбора может быть проголосован в Раде уже этим летом. Ключевая причина – увеличение военных нужд. Один из членов финансового комитета Рады оценивает дополнительные потребности бюджета в 400-500 млрд грн. 400 миллиардов нужны только на закупку и ремонт военной техники.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.