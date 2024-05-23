Тысячи иранцев скандировали "Смерть Америке!" у мавзолея, где похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси.

Об этом сообщает агентство Fars.

Также заявляется, что днем порядка трех миллионов человек пришли проститься с президентом Ирана в его родном городе Мешхеде.

Напомним, на днях публиковались фото и видео тысяч людей на похоронной процессии погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси в городах Тебриз и Кум.

Как известно, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушении вертолета 19 мая на границе с Азербайджаном.

По конституции после гибели иранского президента Эбрахима Раиси временным главой государства становится первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Он являлся полным сторонником линии ультраконсервативного президента Раиси. Она заключалась в военном сближении с РФ, жесткой линии в отношениях с Западом, а также отказе от доллара в расчетах.

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