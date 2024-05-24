Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, поскольку украинцы "не смогут сами программировать их", а своих солдат Берлин туда не отправит из-за "риска эскалации".

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"С моей точки зрения проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели. А это, опять же, невозможно, поскольку мы хотим не стать участниками этого противостояния", - сказал Шольц.

Напомним, ранее министр обороны Британии Грант Шэппс заявил, что Германия не хочет допустить ударов ракетами Taurus не только по России, но и по оккупированному Крыму.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что получает от Германии "раздраженные отклики" каждый раз, когда призывает дать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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