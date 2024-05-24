Министерство обороны Украины поставило точку в споре о сроке годности выводов военно-врачебной комиссии (ВВК).

Ранее возникло разночтение в том, нужно проходить ВВК раз в год или раз в пять лет.

В разъяснениях Минобороны дан четкий ответ: один год.

Это означает, что даже при условии обновления данных тем, у кого медкомиссия пройдена больше года назад, нужно её перепроходить.

А это в свою очередь значит, что после обновления данных очень вероятна отправка повестки на прибытие в ТЦК.

Напомним, в начале мая представитель Генштаба Юрий Глущенко дал понять, что вывод медкомиссии действует один год.

Как мы писали, Кабмин запретил военкомам посылать военнобязанных на военно-врачебную комиссию сразу же после того как они пришли в ТЦК для уточнения данных. Это касается только тех лиц, которые явились в ТЦК самостоятельно. Тех, кого доставили принудительно, могут сразу отправить на ВВК.

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