В Белом доме ожидают, что КНДР может начать боевые действия в октябре, пишет NBC News.

По информации телеканала, это может произойти по просьбе Путина накануне выборов президента США. Администрация Байдена все больше обеспокоена усиливающимся военным союзом между Путиным и Ким Чен Ыном, что может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщили телеканалу несколько высокопоставленных американских чиновников, "октябрьский план" имеет целью помочь вернуться в Белый дом Дональду Трампу, с которым Путин хочет договориться об окончании войны в Украине на собственных условиях.

"Мы не сомневаемся, что Северная Корея в этом году будет вести себя провокационно. Вопрос лишь в том, насколько серьезной будет эскалация", – сказал представитель американской разведки.

Официальные лица США говорят, что у них нет четкого понимания типов технологий, которые Россия поставляет Северной Корее. В отличие от поставок оружия, которые можно физически отследить, обмен военными технологиями обнаружить не так легко.

"Высококачественная техническая помощь России предоставляется в формах, которые действительно очень трудно контролировать", - сказал один из чиновников.

Ранее стало известно, что Москва готовит поездку президента РФ Владимира Путина в Северную Корею, а также о том, что Северная Корея провела первые тактические учения по нанесению ядерного удара из реактивных пушек.