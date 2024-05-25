Украина не будет выносить на саммит в Швейцарии главные пункты "формулы мира" Зеленского - вывод российских войск на границы 1991 года и выплата репараций.

Это следует из заявления президента Владимира Зеленского.

В интервью СМИ он сказал, что на саммит будет вынесено 3 из 10 пунктов мирного плана.

Пункт первый: ядерная энергетическая безопасность (то есть, судя по всему, будет требование вывода российских войск с Запорожской АЭС - Ред.).

Пункт второй: продовольственная безопасность (судя по всему подразумевается свободное судоходство в украинские порты и требование не наносить по ним удары - Ред).

Пункт третий: обмен пленными по принципу "всех на всех", а также возвращение украинский детей из России.

О том, что Украина намерена вынести на конференцию в Швейцарию урезанный "мирный план" "Страна" предполагала ещё несколько дней назад.

В чем смысл этого?

На саммит, по предварительным оценкам, все ж таки направят свои делегации часть стран "глобального Юга". Например, Индия. При этом главные пункты "формулы мира Зеленского" (вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций) многие из них вряд ли поддержат.

Поэтому, чтобы конференция не выглядела полностью провальной, Украина озвучит на ней описанный выше "малый пакет", куда входят меры, которые теоретически могут поддержать и западные, и незападные страны. И потом предъявить их России как требования всего мирового сообщества.

Вряд ли это побудит Россию уйти с Запорожской АЭС либо провести обмен пленными по принципу "всех на всех" (РФ он не выгоден, потому у нее в плену находится больше украинских военных, чем российских в украинском плену), однако впечатление о "международном давлении" на Москву создать может.

Что позволит Зеленскому заявить о дипломатической победе по итогам саммита.

Ранее сообщалось, что Украина четко осознает, что война закончится переговорами.