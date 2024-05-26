В воскресенье, 26 мая, в Украине идет 823-й день войны с Россией.

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26 мая

08:30 Количество погибших в результате вчерашней атаки РФ на "Эпицентр" в Харькове увеличилось до 12 человек. Ранены 43 человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12. Десять из них пока не опознаны. Травмы получили 43 человека", - говорится в сообщении.

Всего вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей.

08:13 Количество погибших после удара по харьковскому "Эпицентру" выросло до 11 человек.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

08:07 Ночная ракетная атака по Украине.

Воздушные силы заявляют о сбитии 12 крылатых ракет Х-101 и 31 "Шахеда".

В Жмеринке Винницкой области из-за падения обломков пострадали три четырёхэтажных дома и три человека.

Там же взрывы звучали в Хмельницком и Староконстантинове, где находится военный аэродром (в этом населённом пункте пропал свет).