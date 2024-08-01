С 1 августа в Украине вступает в силу ряд важных изменений. Ключевое новшество – потеря отсрочки от мобилизации для ряда украинцев.

Ко Дню независимости некоторые категории населения получат выплаты. В вузах и колледжах из-за сложной ситуации в энергетике учебный год может начаться раньше.

Из обращения изымают популярную банкноту. Запускается больше женских купе. Будет много праздников, но выходной – только 24 августа.

Об этих и других новшествах – в обзорном материале "Страны".

Кто потеряет право на отсрочку от мобилизации с 1 августа

С начала августа некоторые категории украинских мужчин, пока ещё имеющие право на отсрочку от мобилизации, таковое право теряют.

Связано это со вступлением в силу ряда положений принятого в апреле 2024 года закона об ужесточении мобилизации.

В частности, права на отсрочку лишатся:

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме, а также получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов;

мужчины, которые ухаживают за супругой с инвалидностью 3 группы, а также прочие мужчины, ухаживающие за инвалидом даже 1 и 2 группы, если есть другие невоеннообязанные трудоспособные члены семьи, которые могут осуществлять уход;

отцы-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание.

сотрудники предприятий Министерства обороны;

неполнородные братья погибших на войне.

Наиболее много вопросов возникает к пункту, лишающему прав на отсрочку отцов-одиночек: во многих случаях наличие живой и правоспособной матери ещё не означает, что в случае призыва отца за детьми будет кому смотреть.

Ситуации, когда матери по тем или иным причинам вообще не хотят иметь ничего общего со своими детьми, встречаются нередко.

Вызывает дискуссию и отмена отсрочки для мужчин, ухаживающих за людьми с инвалидностью — в особенности опекунов инвалидов 1 и 2 групп, в принципе неспособных обслуживать себя самостоятельно.

Даже номинальное наличие трудоспособных членов семьи не означает, что нуждающийся в уходе человек его получит. Как быть, если "трудоспособным членом семьи" является уехавшая в Европу сестра или живущий в другой части страны брат? И что делать, если ухаживать за данным конкретным инвалидом тот или иной "трудоспособный член семьи" не желает?

Насчёт случая с родственниками за рубежом, правда, среди юристов идут споры о том, можно ли считать лицо, проживающее за пределами Украины, трудоспособным с точки зрения украинского законодательства.

Согласно статьи 3 закона "О занятости населения" — нет, так как в ней прямо говорится о "гражданах, проживающих на территории государства на законных основаниях". Но будут ли брать во внимание эту норму сотрудники ТЦК — вопрос.

Выплаты ко Дню независимости

В августе украинские пенсионеры, которые являются ветеранами войны, жертвами нацистских преследований или имеют особые заслуги перед Родиной, получат увеличенные пенсии благодаря разовой денежной выплате ко Дню Независимости Украины. Размер выплаты будет следующим:

450 гривен — участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, а также лица, которые были принудительно вывезены на работы.

650 гривен — члены семей погибших ветеранов войны и другие категории.

1 000 гривен — участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

2 700 гривен — лица с инвалидностью III группы вследствие войны.

2 900 гривен — лица с инвалидностью II группы вследствие войны.

3 100 гривен — лица с особыми заслугами перед Родиной и лица с инвалидностью I группы вследствие войны.

Эти выплаты будут автоматически начислены к пенсиям. Остальным, кто имеет право на эти доплаты, нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины до 1 августа или 1 октября 2024 года.

Кроме того, вырастут выплаты для украинцев в Чехии - до 6000 крон (€237) в месяц для уязвимых категорий и до 4000 крон (€158) для всех остальных. При этом с сентября Чехия отменяет компенсацию оплаты жилья для украинских беженцев.

Начало учебного года 2024-2025

В связи с текущей энергетической ситуацией Министерство образования и науки рекомендовало вузам, колледжам и училищам начать учебный год в первой половине августа.

Это касается всех образовательных программ, за исключением студентов первых курсов.

Школы также могут изменить даты начала учебного года, но большинство планируют начать занятия 2 сентября, в понедельник.

Из обращения изымают 500 гривен

НБУ с 1 августа начнет изымать из обращения банкноты старого образца номиналом 500 гривен (выпуск 2006-2007 годов). Постепенно такие купюры будут заменены современными – образца 2014 года и "моложе".

Украинцы без ограничений смогут продолжать рассчитываться старыми пятисотками, их не нужно специально обменивать.

Изъятие из обращения предполагает, что банки не будут выдавать из касс такие старые банкноты.

Новые женские купе в поездах УЗ

"Укрзализныця" добавляет женские купе на следующие дальние маршруты:

№ 1/2 Харьков – Ивано-Франковск,

№ 5/6 Запорожье – Ясиня,

№ 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск,

№ 95/96 Киев – Рахов.

Билеты в женские купе доступны с 13 июля, и в эти вагоны допускаются женщины и дети до 6 лет.

Всего с 1 августа на территории Украины будет курсировать 12 поездов с женскими купе.

Погода в августе

После 5 августа Украину снова накроет жара до +38.

Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз Всемирной метеорологической организации.

Сперва жара накроет западные и южные области, а затем и остальные. И продержится до середины месяца.

Праздники в Украине в августе 2024 года

Из-за военного положения, продленного Верховной Радой до 11 ноября, украинцы в этом году лишились дополнительных выходных на праздники.

В августе будут отмечаться:

День государственного флага (23 августа);

День Независимости (24 августа);

День памяти защитников Украины (29 августа).

День независимости будет выходным, но только потому что выпадает на субботу.

Также в августе прихожане ПЦУ отметят несколько религиозных праздников по новому календарю: