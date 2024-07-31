Украина не будет возобновлять транзит российский нефти в Венгрию и Словакию - Шмыгаль
Украина не намерена возобновлять транзит российский нефти в Венгрию и Словакию.
Об этом в своём телеграм-канале заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо.
"Санкции, введённые СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения", – написал Шмыгаль.
По его словам, Киев имеет "полное понимание Брюсселя в этом вопросе". Он отметил, что ЕС разрешил Словакии и некоторым другим странам использовать российскую нефть при условии, что те будут активно развивать альтернативные каналы поставок.
"Большинство перестраивают (то есть приспосабливаются к новым условиям - Ред.)", – заявил Шмыгаль, вероятно, намекая, что Братислава этого не делает.
В итоге стороны договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, посвященной проблеме поставок нефти.
Ранее словацкий премьер заявил, что прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из РФ.
Также Фицо звонил Шмыгалю, чтобы предложить решение для возобновления транзита российского сырья.