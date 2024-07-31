В среду, 31 июля, в Украине идет 889-й день войны с Россией.

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31 июля

23:46 Еще один взрыв в Днепре.

23:40 Украина не собирается официально подтверждать поступление истребителей F-16.

Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

23:30 Сообщают о взрывах в Запорожье.

23:30 Сообщают о взрывах в Днепре.

22:29 Сообщают о взрывах в Херсоне.

21:22 У США нет никаких сомнений в том, что Киев сможет начать применение полученных от Запада истребителей F-16 к концу лета, сообщили в Белом доме.

При этом Белый дом отказался подтвердить, что США передали Украине свои истребители F-16.

21:00 Сообщают о взрывах в Константиновке Донецкой области.

20:10 Украинские паблики утверждают, что истребители F-16 уже патрулируют небо Украины.

20:00 Основное в вечернем обращении Зеленского:

Прокомментировал поражение почти 90 российских беспилотников этой ночью. Рассказал о совещании с международниками по новым соглашениям о безопасности. Сообщил о докладе главкома Сырского по фронту, в эпицентре – Покровское направление.

19:57 ВСУ не могут послать на фронт подготовленные во время мобилизации бригады, потому что они не укомплектованы вооружениями.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

"Темпы мобилизации выросли, но людей на поле боя не хватает… Мы подготовили 14 бригад, но как мы можем остановить россиян, если из 14 бригад укомплектовано только три?" – сказал украинский президент.

19:56 Вечернее обращение президента.

19:41 Торецк Донецкой области уничтожен на 70%, заявили местные власти.

Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что город, в направлении которого наступают российские войска, разрушен на 70%, но в нем остаются около 3,5 тысяч человек.

"Город Торецк уничтожен на 70%. Людей две недели назад там находилось 5,5 тысяч, а сейчас там 3,5 тысячи. Люди выезжают, но не так быстро, как нам бы хотелось", — сказал Филашкин в эфире украинского телевидения.

Тем временем глава Торецкой городской администрации Василий Чинчик сообщил, что город находится под полным контролем Украины, и данные о его захвате Россией не соответствуют действительности.

18:45 Принудительная эвакуация детей была введена в шести населенных пунктах Донбасса, сообщает Мигреинтеграции.

Всего планируется вывезти из области 21 ребенка с родителями или другими законными представителями.

"В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т. д.", – отмечают в ведомстве.

18:19 В Украину прибыли первые истребители F-16, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, "количество самолетов невелико".

"Крайний срок передачи военных самолетов американского производства был до конца июля, и он был соблюден", - сообщило издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Издание пишет, что доставка самолетов была осложнена задержками, вопросами по запасным частям и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

Военные планировщики также обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак.

Кроме того, по словам источников Bloomberg, пока неясно, смогут ли украинские летчики немедленно приступить к использованию боевых самолетов или этот процесс займет больше времени.

18:07 Три года тюрьмы за отказ от мобилизации получил священник церкви свидетелей Иеговы в Сумской области.

Такое решение принял Ахтырский горрайонный суд.

Сообщается, что сотрудники военкомата пытались вручить ему, офицеру запаса, повестку по месту жительства, так как ранее медкомиссия признала его годным. Однако мужчина отказался принять повестку и прибыть в воинскую часть.

На суде священник вину не признал и заявил, что по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие, а альтернативной службы ему не предлагали.

17:14 Видео из Торецка, бои на окраинах которого уже фактически подтвердили ВСУ.

Местные жители рассказывают, что погибших от постоянных обстрелов хоронят во дворах домов, потому что на кладбище никто не ездит.

В городе много разрушений. Люди в основном находятся в укрытиях.

17:01 ГУР подтвердило, что ночью Украину атаковали "отвлекающие" дроны для истощения ПВО.

"В этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это тоже не новая тактика", - сообщил представитель разведки Юсов в эфире телемарафона.

16:37 Харьковский спасатель приехал в собственный дом в Великом Бурлуке после прилета КАБа. Видео публикует ГСЧС.

Среди руин он нашел свою погибшую супругу. 10-летнего сына с ожоговыми травмами госпитализировали.

16:12 О взрыве в Днепре сообщают местные паблики.

15:42 В Харькове сотрудник ТЦК вымогал взятку с ресторана, угрожая мобилизовать его работников и посетителей, сообщает областной военкомат.

За непрепятствование работе заведения военный хотел 1500 долларов и постоянную скидку в ресторане.

Он обещал сделать персоналу фиктивные документы для отсрочки.

Военкому уже сообщили о подозрении и отправили в СИЗО.

15:28 В ростовском СИЗО умер украинский военнопленный Александр Ищенко, служивший в "Азове".

Об этом сообщили в суде, где рассматривают его дело, передает "Медиазона".

Дата и причина смерти пока неизвестны.

На второй день войны Ищенко вступил в тероборону "Азова" в качестве военного водителя, а весной 2022 года попал в российский плен.

15:07 Украинские дроны поразили российский вертолет Ми-8 в момент взлета, сообщают z-паблики.

Пишут, что это произошло вдали от линии фронта.

Украинские паблики заявляют, что это произошло в районе Донецка и публикуют фото.

Донецкие паблики сегодня публиковали кадры масштабного задымления, но причины его не называли.

14:19 ГУР нанесло удар по российской базе в Сирии, сообщает Kyiv Post и публикует видео.

Сообщается, что на первом фрагменте видео поражен российский мобильный комплекс РЭБ, а затем показана атака беспилотников по самой авиабазе.

Источники издания сообщают, что комплексный удар по военной технике на авиабазе Кувейрес, которая расположена к востоку от Алеппо, был нанесен 25 июля - на следующий день после встречи в Кремле Путина и президента Сирии Башара Асада.

Разведка заявила, что эта база также использовалась для обучения и переброски иностранных наемников на войну в Украину.

Официально удары не подтверждались. Однако ранее ГУР уже наносило удары по российским позициям в Сирии.

Отметим, что Алеппо находится рядом с неподконтрольной правительству Сирии провинцией Идлиб, в которой базируются несколько радикальных исламских группировок. А также рядом с территориями, которые контролируют курды.

13:30 Сегодня в Украине не будет отключений света, связанных с дефицитом электричества.

В ДТЭК заявили, что тому есть три причины. Это окончание аномальной жары, выведение из ремонта двух блоков АЭС и увеличение импорта электроэнергии из Европы.

13:25 "Измотать нашу ПВО". Украину сегодня ночью и утром могли атаковать не "Шахеды", а более легкие российские дроны "Гербера" (с ударением на предпоследний слог).

Об этом заявил украинский эксперт по дронам Сергей Бескрестнов.

"Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали не Шахеды, а новые дешевые Герберы. Или атака была комбинированная. Об этом свидетельствуют многие факты. Поэтому их летело так много и результат уничтожения 100%. Цель была измотать наше ПВО", - заявил он.

Комментируя видео поражения одного из таких дронов, Бескрестнов заявил, что "Шахед так не горит и так медленно не падает... Легкая "Гербера" из фанеры и пенопласта, думаю, именно так и горит и падает".

На днях о появлении "Герберы" писали российские СМИ. Этот дрон местные военные эксперты называли облегченной версией "Герани" (так в РФ называют "Шахеды"), чья задача, помимо атаки - вести радиоэлектронную разведку и создавать массовость налета ложных целей.

12:43 Пошли отбои тревог по областям.

12:25 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.

12:12 Россияне рассказывают, что сбили украинский дрон "Баба Яга", заманив его с помощью приманки. Показаны кадры подбитого БПЛА.

Замаскированную сгоревшую буханку установили в лесу, внутрь поместили окопные свечи, чтобы они создавали эффект нагретого двигателя.

Рядом ждали стрелки с приборами ночного видения, которым удалось сбить дрон, что попало на видео.

11:49 Карта ночной атаки дронов по Украине.

Судя по ней, атака имела множество целей по всей юго-восточной и центральной части страны. Два «Шахеда» залетели на Запад.

11:24 В России на полгода увеличили выплаты за вступление в армию. Соответствующий указ подписал Путин.

С 1 августа и до конца года за заключение контракта будут дополнительно платить 400 тыс. рублей (4,6 тыс. долл.)

Это федеральная выплата в дополнение к региональным. В разных регионах они разные, в Москве уже под 2 млн руб (23,1 тыс. долл.).

10:26 Генштаб заявляет о ночном ударе по складу военной техники под Курском.

ГШУ сообщает, что зафиксированы взрывы, но окончательные результаты ещё предстоит установить.

Ночью местный губернатор писал о пожаре в результате удара по объекту около областного центра.

Минобороны РФ заявляет о сбитии над Курской областью беспилотников и одной ракеты "Нептун-МД".

10:08 Россияне смогли продвинуться в сторону Константиновки, что на кураховском направлении, заявляет офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Так он комментирует широко разошедшееся вчера видео ударов по российской колонне с техникой, которая наступала в районе Новомихайловки.

Официально Генштаб сообщает, что Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где было 16 попыток прорыва.

Однако военный пишет, что "наши десантники хорошо отработали, но и у противника не без успехов, фактически началась битва за Константиновку".

Минобороны РФ утверждает, что их группировка под прикрытием танков захватила опорный пункт ВСУ в районе Константиновки, осложнив украинскую логистику на угледарском участке фронта.

Российские паблики заявляли, что их войска продвинулись к северу от Константиновки - в районе села Победа.

Константиновка имеет важное значение, поскольку находится на дороге между Угледаром и Марьинкой, а также на юго-восточных подступах к Курахово.

10:04 В Киевской области в результате ночного налета дронов повреждены 13 частных домов в четырех районах, сообщает ОВА.

Прилетов по жилой и критической инфраструктуры не было. Пострадавших нет.

09:42 Ночью были сбиты все 89 "Шахедов" и одна ракета Х-59, сообщают Воздушные силы.

Это была одна из самых массированных атак дронами.

08:35 В Киеве и области снова объявили тревогу.

08:32 ВСУ фактически подтвердили, что бои идут уже в районе Торецка (о чем вчера заявляли отдельные украинские военные).

"Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное", - пишет Генштаб в своей последней сводке.

Ранее украинский офицер с позывным "Алекс" заявил, что российские войска периодически входят уже в сам Торецк.

В "Центре противодействия дезинформации" это опровергли и заявили, что россиян в Торецке нет.

07:49 В Шебекино Белгородской области РФ с утра был прилёт по многоквартирному дому и стоящим рядом автомобилям.

Местные паблики пишут, что по приграничному городу ударили из РСЗО с кассетной боевой частью.

07:40 По Киеву ночью была наиболее массовая за этот год атака беспилотников - сбито более 30 "Шахедов".

В Киевской городской военной администрации заявляют, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Также чиновники утром сообщили, что на Киев через область идёт новая волна дронов. Сейчас в столице и области тревога.