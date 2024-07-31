Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион парень отказался от дачи показаний. Вячеслав Зинченко сослался на статью 63 Конституции, по которой подозреваемый может не давать показания в отношении себя.

Об этом сообщил "Українським Новинам" его адвокат.

Адвокат Игорь Сулима заявляет, что доказательств причастности парня нет, а доказательная база сомнительна.

"Вот вам доказательная база. Нет ни пистолета, ни вещей нет, ничего нет. Относительно записей с видеокамер, то по-моему, там два разных человека ходит. Один ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другой как обычный человек", - заявил Сулима.

Ранее следствие сообщало, что Зинченко специально менял походки и одежду.

Сам Зинченко заявлял, что не убивал Фарион. По его словам, он с "Фарион ничего не делал" и "никого не убивал", а во Львове находился, потому что это интересный город.

Также адвокат сообщил, что подозреваемому в убийстве Фарион, который находится в СИЗО, предоставили охрану.

Напомним, что дочь Фарион на суде заявила, что "сделает все, чтобы он сдох в тюрьме".