В последние пару недель Украина наполнилась слухами о том, что в ближайшие месяцы война будет закончена.

Об этом говорят как представители политических и бизнес-кругов, так и обычные граждане. Риелторы уже сообщают "по секрету" клиентам, что пора покупать недвижимость на низком уровне цен в Харькове, Запорожье и Херсоне, "потому что скоро конец войне и цены взлетят в несколько раз".

Интенсивность обсуждения этой темы, пожалуй, самая большая за всю войну со времен переговоров в Стамбуле.

Реально это либо речь идет лишь о мечтах уставшего от войны общества?

С учетом того что на поле боя обе стороны далеки от решительной победы, мир может быть установлен только в случае, если Украина и Россия придут к некому компромиссу. Наиболее очевидный - остановка войны по линии фронта.

С одной стороны, пока никаких четких сигналов о готовности к этому ни из Киева, ни из Москвы не поступало. Обе воюющие страны официально остаются на своих, несовместимых друг с другом, позициях об условиях окончания войны: Украина настаивает на выходе на границы 1991 года, Россия - на передаче ей всей территории четырех областей и отмене санкций.

С другой стороны, идут некоторые намёки - преимущественно со стороны Украины и Запада. Владимир Зеленский неоднократно говорил в последнее время о намерениях закончить войну до конца года, а также о том, что не все территории будут освобождены военным путем.

А вчера резонанс вызвало заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что мы приближаемся к тому моменту, когда должны начаться переговоры. При этом главное требование Украины - вывод российских войск с захваченных территорий, по мнению Стубба, "не может быть выдвинуто в качестве предварительного условия для возможных переговоров".

Отметим, что само по себе начало переговоров ещё не означает конца войны. Потому что переговоры могут ничем не закончиться, а боевые действия тем временем будут продолжаться.

Однако слова Стубба очень примечательны сразу по несколько причинам.

Прежде всего, это едва ли не первое заявление от страны, которая поддерживает Киев, с предложением начать переговоры, не дожидаясь возврата территорий. Это говорит о том, что тема необходимости прекращения войны становится все более популярной даже среди активных сторонников Украины на Западе, не говоря уже о таких политиках, как Виктор Орбан и Роберт Фицо.

Во-вторых, примечательно, что Стубб сделал упор на то, что Украина сейчас находится "в лучшем положении для переговоров" благодаря разблокированию помощи США.

"Украина и Зеленский находятся в гораздо более сильном положении, чем два месяца назад. Они обеспечены необходимым оборудованием и бюджетами для поддержания своих позиций. Мы уже не находимся в той ситуации, в которой мы были весной, когда блокировали американскую помощь и у Европы были трудности с доставкой оборудования в Киев. Российского прорыва тоже нет", - сказал президент Финляндии.

То есть он представляет переход к переговорам не как вынужденный шаг (поражение) Украины, а как победу, разговор с "сильной позиции". Причем с упором на то, что достигнута была эта "сильная позиция" при помощи американской администрации.

Фактор приближения выборов в США в целом может иметь одно из решающих значений.

Дональд Трамп уже объявил, что в случае избрания Камалы Харрис может начаться третья мировая война. И это, вероятно, станет одним из основных тезисов его предвыборной кампании наряду с обещанием остановить войну в Украине за 24 часа. Прекращение войны в Украине еще до выборов могло бы тезисы Трампа почти полностью обнулить. И принести серьезные очки демократам. По сути, Байден может исполнить свою "последнюю гастроль" на посту президента, приложив усилия к прекращению войны в Украине.

Однако тут главный вопрос: готовы ли на это, собственно, две воюющие страны? Или, если более конкретно: готовы ли они к прекращению войны по линии фронта, отказавшись от своих официально заявленных условий?

Публично, повторимся, ни в Киеве, ни в Москве об этом не говорят, подчеркивая неизменность своих требований. Однако теоретически компромисс полностью исключать нельзя. В его основе лежит невозможность ни одной из сторон добиться стратегической победы на поле боя.

Конечно, и украинские, и российские власти могут надеяться на то, что к противнику прилетит "черный лебедь" (в виде начала, например, внутренних потрясений в одной из стран или потери их властями контроля над армией). И прилет этот на 100% исключать нельзя. Но и строить исходя из такой вероятности свою стратегию - метод очень сомнительный.

Вчера СМИ упомянули цифру 30 тысяч новобранцев, которые поступают в украинскую армию в месяц после принятия закона об ужесточении мобилизации. Примерно столько же, но без мобилизации отправляют в действующую армию россияне.

Это позволяет каждой из сторон не допустить развала фронта (а россиянам за счет преимущества в вооружениях - удерживать инициативу и медленно продвигаться от деревни к деревне). Но не дает возможности осуществить стратегический перелом. Россия может попытаться резко изменить баланс сил в свою пользу, объявив новую волну мобилизации. Но во-первых, это ещё не гарантирует успеха. А во-вторых, сопряжено с огромными социально-экономическими и политическими издержками. В том числе, например, с резкой активизацией трудовой миграции, чтобы восполнить дефицит рабочей силы. Надежды же на то, что к власти в США придет Трамп и изменит ситуацию в пользу РФ, довольно туманные. Не факт, что он победит. И если даже победит, то не факт, что пойдет на какие-то серьёзные уступки России.

Для Украины риски затяжной войны также очень большие. Включая, например, угрозу полного блэкаута зимой, если РФ возобновит удары по энергетике. А темпы поставок западного оружия по-прежнему отстают от потребностей ВСУ - особенно по самолётам F-16, которых до конца года прибудет максимум пара десятков.

Поэтому определенные предпосылки для компромисса в виде остановки войны по линии фронта есть.

Однако еще важно, что каждая из сторон в таком случае потребует себе взамен, в качестве "компенсации" за отказ от прежних своих условий. Украина, возможно, захочет получить гарантии членства в ЕС и в НАТО, вернуть контроль над Запорожской АЭС, получить замороженные на Западе российские активы (или хотя бы проценты по ним). Владимир Путин, скорее всего, будет настаивать на нейтральном статусе Украины, снятии санкций, включая возвращение замороженных активов.

Впрочем, подвести обе стороны к договоренностям и по этим позициям могут внешние силы. Украину - Запад, в преддверии выборов в США. Россию - Китай, которому, как мы уже писали, затяжная война в Украине не нужна.

Однако поиск компромиссов будет крайне трудным.

Тем более что и в Украине, и на Западе, и в России существует свои сильные "партии войны", которые выступают против любых компромиссов и за "войну до победного конца". В том числе именно их повестка пока доминирует в украинском, западном и российском информпространстве. В прошлом эта "глобальная партия войны" уже неоднократно срывала любые даже намёки на договоренности. Она постарается это сделать и сейчас. Возможностей у нее много. Включая попытки втянуть Россию и НАТО в прямой конфликт.

Но в любом случае в ближайшие несколько месяцев до выборов в США, вероятно, окно для переговоров о мире в Украине откроется. Вопрос в том, смогут ли им воспользоваться для завершения войны.