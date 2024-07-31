Многие IT-компании не хотят нанимать людей из городов, приближенных к линии фронта: Днепра, Харькова и Запорожья.

Об этом в соцсети LinkedIn написал айтишник Александр Винник.

"На LinkedIn довольно много постов о сексизме и эйджизме. Однако есть и новые тренды. Вот ловите. Недавно несколько моих знакомых столкнулись с новым видом дискриминации при поиске работы. Мне стало интересно и спросил еще людей. И так оно и есть. Это дискриминация по региону проживания. Компании не хотят нанимать сотрудников из Днепра, Харькова, Запорожья. Среди гигантов IT индустрии на этом спалился SoftServe (конечно. не отстают и другие компании). Доколе у нас будут делить людей на первый и второй сорт? Кто отвечает за раскол общества?" - сказано в публикации мужчины.

В комментариях многие предполагают, что работодатели боятся обстрелов отключений света у работников.

Некоторые отрицают существование такой практики. А один из пользователей оправдывает работодателей.

"Манипулятивный гадкий пост. Очевидно, что работодатель не хочет брать человека, который может в любой момент оправдываться условиями, в которых находится. Нет никакой дискриминации. Если вы из Днепра, Харькова, Запорожья, компания хочет быть уверена на 100%, что может на вас рассчитывать, но, к сожалению, не может (потому что и вы сами этого не сможете гарантировать). Это наши реалии. К сожалению, это нормально", - сказано в комментарии.

Ранее "Страна" рассказывала, как работает бизнес в условиях отключений электроэнергии.

Кроме прочего компании договариваются с энергетиками за взятки, чтобы у них не отключали свет.