В Харькове сотрудник районного ТЦК требовал взятку с ресторана, угрожая мобилизовать его работников и посетителей. Ему объявили о подозрении по статье о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Об этом сообщает в Фейсбуке областной военкомат.

Как установило следствие, в начале июня военком требовал взятку от руководителей харьковского бара-ресторана. За 1500 долларов США и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги он обещал не препятствовать работе заведения и не проводить мобилизации работников и посетителей. Также он пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые гарантировали им отсрочку от мобилизации.

Подозреваемого задержали на горячем при получении части взятки в виде скидочной карты в обмен на фиктивные документы. Ему избрали меру пресечения - содержание под стражей. Военком также отстранен от исполнения служебных обязанностей.

На днях мы рассказывали, что в Тернопольской области сотрудники ТЦК получали до $150 тысяч взяток в месяц от уклонистов и военных.

Между тем в ВСУ публиковали телефоны для жалоб на нарушения со стороны военкомов.