США приостанавливают выделение более 95 миллионов долларов в качестве финансовой помощи Грузии.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, его текст опубликовал сайт Госдепа.

"23 мая, после антидемократических действий грузинского правительства, я объявил о всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. В результате этого пересмотра Соединенные Штаты приостанавливают выделение более 95 миллионов долларов помощи, которая напрямую выгодна правительству Грузии", - сказано в заявлении.

Блинкен добавил, что "антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО".

Однако Вашингтон продолжит помогать "программам и мероприятиям, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития".

В Госдепе напомнили, что за 32 года США предоставил более 6,2 миллиарда долларов помощи Тбилиси на развитие экономики и демократических институтов Грузии.

Напомним, конфликт Тбилиси с Западом начался после принятия Грузией закона об иноагентах, хотя аналогичный закон в тех же США действует с 1938 года.

После этого было приостановлено вступление Грузии в Евросоюз, а Вашингтон объявил против Тбилиси санкции.

Мы подробно анализировали ситуацию в Грузии в отдельном материале.