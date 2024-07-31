В Украину прибыли первые западные истребители F-16.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, "количество самолётов невелико".

"Крайний срок передачи военных самолётов американского производства был до конца июля, и он был соблюдён", – отмечается в заметке со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Издание пишет, что доставка самолётов была осложнена задержками, проблемами с запасными частями и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

Военные планировщики также обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлётно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак.

Кроме того, по словам источников Bloomberg, пока неясно, смогут украинские лётчики немедленно приступить к выполнению боевых задач на западных машинах или этот процесс займёт больше времени.

Между тем украинские телеграм-каналы публикуют видео пролета какого-то истребителя и утверждают, что F-16 уже патрулируют небо Украины.

Также газета The Telegraph со ссылкой на представителя Воздушных сил сообщила, что Украина уже использовала F-16 в качестве ПВО: это были первые боевые вылеты. Источник издания "не отрицал" данную информацию.

Ранее газета New York Times писала, что в этом году ВСУ смогут использовать не более десяти истребителей F-16.

За одним самолётом обычно закреплено по два лётчика, чтобы они могли поочередно участвовать в вылетах, отдыхать и тренироваться. По словам американских чиновников, ожидается, что в текущем году США, Нидерланды и Дания подготовят около 20 украинских пилотов.

Ранее Bloomberg информировало, что Украина получит шесть истребителей F-16 в ближайшие месяцы.