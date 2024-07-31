В Харькове и области зафиксировано около 40 случаев поджогов автомобилей военных.

Об этом рассказал председатель местной ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, полиция установила личности всех поджигателей: это преимущественно молодёжь в возрасте от 12 до 18 лет.

"Они через телеграм-каналы получают сообщения от спецслужб РФ, которые предлагают за вознаграждение совершить поджог того или иного объекта. За это обещают от 20 до 40 тысяч гривен", – рассказал Синегубов.

Ранее в Харьковской области юношу задержали за поджог внедорожника, принадлежащего военному. 26 июля подозреваемый поджёг автомобиль Range Rover служащего ВСУ.

"В течение суток оперативники установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 18-летний житель Харьковской области. Парень в мессенджере познакомился с неизвестным, который предложил "подработку" - за 40 тысяч гривен поджечь автомобиль военного и предоставил информацию об автомобиле", – рассказали детали инцидента в полиции.

Также мы сообщали, что в Одессе арестовали шестерых курьеров доставки, поджигавших военные авто.