Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал переименования улиц, предложенные ОВА.

Пост на эту тему он написал в своем телеграм-канале.

Труханов заявил, что ни он, ни городской совет "не имеют к этому никакого отношения".

"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком – это "обнуляет" наш город", – заявил мэр.

Также он сообщил, что "для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры".

Напомним, с карты Одессы по распоряжению ОВА должна исчезнуть Думская площадь, а также улицы, названные в честь знаменитых одесситов: писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля и сатирика Михаила Жванецкого. Это вызвало крайне неоднозначную реакцию среди жителей города.

Также выяснилось, что несколько улиц хотят переименовать в честь родственницы и друга семьи местной чиновницы - заместительницы главы департамента культуры Одесской ОВА Ярославы Резниковой.