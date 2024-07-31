Правительству США становится все труднее изыскивать средства для оказания помощи Киеву. В связи с этим возникает необходимость обдумывать новые варианты источников помощи вместо прямой бюджетной поддержки.

Об этом во время выступления на тематической дискуссии в аналитическом Институте Брукингса (Вашингтон) заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"На мой взгляд, вызов скорее состоит в том, чтобы изыскать ресурсы, и том, сколько средств мы готовы выделить на данные нужды. Можно заметить, что мы стали рассматривать альтернативные варианты вместо прямо бюджетной поддержки Украины. Это становится все большим вызовом для нас", - сказала Прицкер.

Чиновница добавила, что украинскому правительству необходимо также самостоятельно искать способы увеличить поступления в свой бюджет, если Киев желает добиться преимущества на поле боя против РФ. При этом Прицкер выразила уверенность в том, что двухпартийная поддержка в отношении Украины сохранится вне зависимости от того, кто победит на предстоящих в ноябре президентских выборах в США.

Напомним, позавчера Прицкер заявила, что заканчивает работу в качестве спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины.

А вчера в Госдепе констатировали, что США не способны в одиночку обеспечить Украине успех в противостоянии с Россией.