Бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов прокомментировал свое снятие с должности.

Ситуацию в подразделении он обрисовал в интервью одному из украинских СМИ.

"Мне сказали: "Тебе, наверное, надо отдохнуть", – заявил Ишкулов.

Таким образом он фактически подтвердил неофициальную информацию о том, что его сняли за отказ выполнять нереалистичную задачу, поставленную главнокомандующм ВСУ Александром Сырским.

"Командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о том, что меня снимают. Они частично владеют сведениями о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи", – сказал Ишкулов, комментируя требование бойцов бригады не снимать его.

Также бывший комбриг опроверг заявления о том, что его отправили на повышение.

"Ну как повышение... Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Вместо этого я иду на его должность – заместителя начальника разведки", – объяснил он.

Напомним, позавчера в видеообращении к Владимиру Зеленскому военные из 80-й десантно-штурмовой бригады выступили против снятия своего командира и потребовали оставить его. После резонанса в СМИ командование Десантно-штурмовыми войсками заверило, что речь идет не о наказании Ишкулова, а о повышении по службе.

В середине июля СМИ писали, что комбрига 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ снимают с должности.